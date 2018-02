Guide Michelin 2018 : cinq nouveaux restaurants étoilés

publié le 05/02/2018 à 16:36

Les restaurants de Marc Veyrat en Haute-Savoie et de Christophe Bacquié dans le Var vont obtenir trois étoiles dans la sélection 2018 du guide Michelin France, a appris l'AFP. Le célèbre guide doit annoncer sa sélection officielle lors d'une conférence de presse lundi 5 février.



Environ 200 chefs ont été conviés à la conférence de presse, ainsi que le Premier ministre Édouard Philippe. Un hommage sera rendu à Paul Bocuse, décédé en janvier dernier, au début de la conférence de presse.

L'édition 2018 du guide Michelin comptera 621 étoilés, soit cinq de plus que l'an dernier. Elle est parrainée par Anne-Sophie Pic, seule femme à la tête d'un restaurant trois étoiles en France.

Pression supplémentaire

Avoir son étoile au guide Michelin est en général l'assurance de remplir son restaurant. Mais la pression peut être telle qu'elle est insupportable pour certains chefs. Sébastien Bras, à la tête du restaurant Le Suquet à Laguiole (Aveyron), a demandé en septembre à ne plus figurer dans le Michelin. La requête du chef aveyronnais de 46 ans, aux manettes du restaurant fondé par son père Michel, trois étoiles depuis 1999, a fait l'effet d'un coup de tonnerre.



"C'est un peu un rouleau compresseur avec des réservations qui sont accrues, une exigence des clients supérieure", a expliqué Anne-Sophie Pic à l'AFP.



Le Michelin reste une référence dans le monde de la gastronomie malgré des critiques et des polémiques, et la concurrence des sites participatifs et de classements internationaux.



Créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin, à destination des automobilistes, le guide Michelin est désormais présent en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et se décline en une trentaine d'éditions, et doit lancer en 2018 des éditions à Taipei (Taïwan) et Guangzhou (Chine).