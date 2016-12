INVITÉ RTL - L'animateur vedette de "Cauchemar en cuisine" sur M6 et chef du restaurant "Le Quatrième Mur" à Bordeaux (Gironde) vous délecte de ses précieux conseils pour votre repas du Nouvel an.

par Jérôme Florin , Philippe Peyre publié le 30/12/2016 à 09:47

Comment réaliser un bon repas original sans se ruiner pour célébrer la nouvelle année ? Le chef Philippe Etchebest, connu pour ses émissions culinaires sur M6, a livré de précieux conseils au micro de RTL.



Pour l'entrée, si les huîtres et le saumon fumé sont incontournables, le chef Etchebest vous invite à faire preuve d'originalité : "On peut faire un velouté de potimarron ou de potiron avec des morceaux d'huîtres et de saumon fumé". Vous avez aussi la possibilité d'opter pour un produit un peu moins cher pour (presque) le même résultat, à savoir la truite fumée : "Vous en mettez des petits morceaux dans le velouté avec des coqs pour ramener un petit côté iodé, ça fonctionne parfaitement, assure le chef du restaurant "Le Quatrième Mur" à Bordeaux (Gironde). Il y a toujours la possibilité de trouver des alternatives avec des produits un peu moins chers mais qui ramènent au goût du saumon fumé et de l'huître".



Pour le plat, Philippe Etchebest recommande de changer un peu du traditionnel chapon et de partir plutôt sur un magret de canard : "Pour le coup, c'est moins cher", souligne-t-il. Et pour ajouter une touche plus festive à votre plat, vous pouvez le cuisiner au foie gras : "On peut fourrer le magret de canard avec une escalope de foie gras, en petite quantité évidemment. et le travailler avec une sauce épice aigre douce, avec un peu de miel, des épices, du jus d'orange, un petit fond de canard et des légumes d'hiver", conseille le chef.

Pour un bon tournedos Rossini

Jean-Luc, un auditeur de RTL à Chartres (Eure-et-Loir), souhaite savoir comment réussir un bon tournedos Rossini. Pour Philippe Etchebest, pour s'assurer d'un plat réussi, tout réside dans la qualité du foie : "Il faut avoir une très bonne qualité de foie gras, c'est la première des choses, insiste-t-il, sinon vous allez avoir un foie gras un peu "glavieux" qui se décompose, c'est pas très appétissant". Philippe Etchebest recommande de prendre un foie gras cru, à poêlé vous-même.