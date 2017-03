publié le 14/03/2017 à 14:16

Les 7-14 ans ont tranché. Selon le sondage annuel de l'Ipsos pour Le Journal de Mickey, en kiosques le 15 mars, parmi les 50 personnalités préférées par cette tranche d'âge, on retrouve sportifs, chanteurs ou humoristes. Sur la première marche du podium, se hisse le rappeur Soprano, puis viennent les footballeurs Antoine Griezmann et Hugo Lloris, deuxième et troisième du classement. On retrouve ensuite l'humoriste Kev Adams (4ème), le judoka Teddy Riner (5ème) et l'acteur Omar Sy (6ème).



Un autre rappeur, Black M arrive quant à lui en 7ème position, suivi par Maître Gims (8ème), le comédien Rayane Bensetti (9ème) et le magicien-humoriste Eric Antoine (10ème). Un Top 50 qui compte de nombreux artistes français, comme M Pokora (15ème), les Kids United (17ème), Kendji Girac (19ème), Stromae (21ème), Jean-Jacques Goldman (33ème) ou le DJ David Guetta (36ème). Viennent ensuite en 44ème position le chanteur Julien Doré.

À noter qu'aucune femme n’apparaît dans les dix premiers noms du classement. Les personnalités politiques ont quant à elles été délibérément exclues du classement, comme l'indique Le Journal de Mickey.



Cyprien et Norman, les deux Youtubeurs qui figuraient l'année passée en première et seconde position du classement ne figurent pas dans ce nouveau sondage, mais arrivent respectivement 1er et 6ème du Top 10 des 11-14 ans.



L'étude a été réalisée en ligne du 27 janvier au 2 février 2017, auprès de 401 enfants âgés de 7 à 14 ans, et paraîtra dans Le Journal de Mickey, mercredi 15 mars.