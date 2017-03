Iris Mittenaere reçue à l'Élysée : sa mère y voit "la concrétisation du rêve"

publié le 14/03/2017 à 08:34

La France retrouve sa Miss Univers. Sacrée le 30 janvier dernier, Iris Mittenaere a passé plusieurs semaines à New York. Mais jeudi 16 mars, c'est bien dans l'Hexagone que la belle lilloise se trouvera. L'occasion pour elle d'être reçue à l'Élysée le samedi suivant par le président de la République.



L'ancienne Miss France rencontrera donc François Hollande au cours d'un entretien privé, ce qui représente pour sa mère "de la fierté". "C'est vraiment la concrétisation du rêve. Qu'elle soit reçue comme cela à l'Élysée comme un chef d'État, finalement, ou comme une personnalité très importante, c'est énorme quand même", ajoute Laurence Druart.

Et de préciser : "Finalement, on la reconnaît aussi en tant qu'ambassadrice puisque c'est sûr que même si ça parait assez superficiel un concours de beauté, il n'empêche qu'elle représente quand même la France, la culture française, l'élégance française. C'est quand même une image, même si on peut être surpris parce que ce n'est pas une grande sportive, ce n'est pas un chef d'État."



Et si la mère de la jolie brune rappelle qu'il faut quand même "rester modeste", elle estime aussi que la réception de sa fille au palais présidentiel, "c'est une aventure qu'elle concrétise pour beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont suivie. Dès qu'elle a été élue, elle a été tout de suite emmenée à New York donc les gens sont pressés de la voir, c'est important pour tout le monde. Et puis ce qui est vraiment génial, c'est qu'en plus, on puisse la voir à Lille, c'est très important aussi."