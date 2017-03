publié le 13/03/2017 à 11:53

Où s'arrêtera Ed Sheeran ? Après le succès fulgurant de son dernier album, Divide, le chanteur surprend encore en rejoignant le casting de la prochaine saison de Game of Thrones. Les créateurs de la saison 7 de Game of Thrones, D.B. Weiss et David Benioff, ont confirmé la nouvelle lors du festival cinématographique South by Southwest, aux États-Unis, dimanche 12 mars dernier.



La décision d'intégrer Ed Sheeran au casting de la série a surtout été motivée par l’actrice Maisie Williams, alias Arya, qui est une grande fan du chanteur. "Durant des années, nous avons essayé d’engager Ed Sheeran pour surprendre Maisie, et cette année nous avons enfin réussi", ont expliqué les deux scénaristes, selon Vanity Fair.

D'autres caméos musicaux avaient déjà ponctué l'une des saisons précédentes de Game of Thrones, comme celui du batteur de Coldplay, Will Champion, ou le chanteur des Snow Patrol, Gary Lightbody, tout deux apparus en tant que figurants dans la saison 3. La septième saison de la série américaine fantastique, qui vient de dévoiler son nouveau trailer, est (très) attendue à partir du 16 juillet.

