Aucune femme ne fait partie des sportifs français les mieux payés

publié le 24/02/2017 à 08:40

Qui sont les sportifs français les mieux payés ? Selon un classement dévoilé par L'Équipe Magazine, les footballeurs et basketteurs français sont une nouvelle fois les mieux rémunérés. Avec 19,6 millions d'euros gagnés en 2016, Tony Parker conserve la tête de ce classement pour la quatrième année consécutive. Derrière ? Paul Pogba fait une entrée remarquée, devant l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema. Franck Ribéry et Nicolas Batum suivent derrière aux alentours de 15 millions d'euros.



Un top 5 exclusivement masculin. Et si l'on regarde encore plus loin, aucune femme ne se hisse dans les cinquante sportifs français les mieux payés. "Si on avait fait un top 100, il n'y aurait toujours pas eu d'athlètes féminines", explique Éric Bielderman, reporter de L'Équipe Magazine.

Un constat désormais régulier alors que les sportives françaises sont absentes de ce classement pour la troisième année consécutive. Un classement qui symbolise la triste réalité dans le monde sportif alors que sont comptabilisés les salaires, les primes de matches, les primes à la signature ou encore les contrats publicitaires.