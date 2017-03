publié le 13/03/2017 à 14:24

Pamela Anderson connaît décidément une retraite mouvementée. Alors qu’on lui prêtait depuis plusieurs mois une relation avec Julian Assange, l’ex-star d’Alerte à Malibu vient de confirmer la rumeur à demi-mot en déclarant sa flamme au fondateur de Wikileaks dans un billet sur son blog le 9 mars. "Julian Assange est l’homme le plus intelligent, intéressant et informé au monde", lance-t-elle, avant d’ajouter : "Oui, il est plutôt sexy".



Une façon de répondre aux nombreux suspicions qui entouraient sa relation, jusqu’alors supposée, avec Julian Assange. Quand elle n’est pas aux défilés de la Fashion Week, comme la semaine passée à Paris, ou en train de défendre la cause animale ou de figurer dans les clips de Julien Doré, Pamela Anderson se rend fréquemment à l’ambassade d’Équateur à Londres, où s’est retranché Julian Assange depuis 2012. Il reste accusé par une Suédoise d'un viol commis dans la région de Stockholm en août 2010. Visé par un mandat d'arrêt européen, il a refusé de se rendre en Suède de crainte d'être extradé vers les États-Unis, où il pourrait se voir reprocher les publications de WikiLeaks.

Mais Pamela Anderson ne semble pas accorder beaucoup de crédit aux accusations qui pèsent sur l’élu de son cœur. "Il n’y a pas de viol, c’est juste une histoire de préservatif. C’est ridicule", assure-t-elle. Pour l’ancienne playmate, le fondateur de Wikileaks est la victime d’une campagne de diffamation organisée par les puissants qu’il a pu déranger avec les révélations de son agence d’information. "Je me tiendrai toujours au côté de Julian", conclut Pamela Anderson en pied de son long plaidoyer.