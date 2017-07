publié le 08/07/2017 à 08:36

L'été, c'est aussi une saison pour regarder la télévision. S'il y a globalement moins de téléspectateurs devant les écrans, et pour cause, le beau temps et les vacances ne sont pas forcément des facteurs de grosses audiences (hors événements sportifs majeurs), les chaînes de télévisions prennent quand même soin de leur grille et offrent des contenus inédits et de nouvelles créations à regarder avec des plateaux télé estivaux.



Pour être sûr de bien baliser votre emploi du temps entre farniente (ou non d'ailleurs car des gens travaillent l'été), nous avons sélectionné les incontournables d'un été réussi.

Une liste non-exhaustive mais les inratables sont là, entre l’indéboulonnable Fort Boyard et l'intriguant Demain nous appartient, sans oublier l'Ovni Presque adultes, qui propulsera les stars de Youtube sur les écrans plus traditionnels.

Le lundi c'est saga et amour

Pour débuter la semaine, commencez en access prime time par une saga de l'été. TF1 relance la tradition des séries estivales avec Demain nous appartient, dont le casting montre à quel point la chaîne a voulu assurer un certain succès. À l'affiche, le retour d'Ingrid Chauvin pour un thriller à la française, tourné au cœur de Sète dans l'Hérault. La star de Femmes de loi, Dolmen ou encore La Taupe est de retour et reste une valeur sûre à la télévision française. Des secrets, des énigmes et des enquêtes seront au menu de cette série attendue. On y trouvera en outre Lorie Pester, l'ex-idole des ado devenue comédienne et Charlotte Valandrey.

Diffusée à 19h20, la série permet d'enchaîner sur un autre programme à 21h, et cet été on n'échappera pas aux aventures d'une bande d'agriculteurs en quête d'amour. L'amour est dans le pré est toujours présent sur M6 avec un succès au rendez-vous. En face, la série américaine Esprits criminels tient tête et devance le plus souvent la télé-réalité présentée par Karine Le Marchand. Romantique ou fan de thriller, il y en a pour tous les goûts.

Le mardi, duel de séries entre TF1 et M6

La Une mise sur un classique avec la rediffusion d'épisodes de Camping paradis. la série avec Laurent Ournac est un carton d'audience et elle permettra à TF1 d'assurer un leadership face à Quantico et sa deuxième saison inédite que lance en frontal M6. La série, dont la première saison avait connu le succès est menée par Priyanka Chopra, Miss Monde 2000, a connu des débuts difficiles pour la seconde saison. Elle reste néanmoins une valeur sûre pour une soirée sous le signe de l'enquête policière.



Pour le divertissement ou le savoir, France 2 devrait proposer des programmes adéquat. Ainsi, après Aventures de médecine avec Michel Cymés ce mardi 4 juillet, Patrick Sébastien présentera Le Cabaret des enfants le 11 juillet. Viendra ensuite l'Euro féminin de football avec France-Islande le 18 juillet. À vous de piocher selon vos envies, et si vous n'arrivez pas à choisir, pensez aux replays.

Le mercredi, un ciné ou "Blindspot"

C'est un peu la soirée faible de la semaine. Certes il y a des rediffusions de Boulevard du Palais sur France 2 mais son succès a été mitigé. TF1 tente un coup avec les inédits de Blindspot. La première saison avait eu un bon départ en octobre 2016 avant de s'essouffler un peu. Néanmoins, le programme reste de très bonne qualité et mériterait une seconde chance. Le thriller est bien ficelé et les acteurs très crédibles. Jaimie Alexander, qui joue une Jane Doe amnésique et Sullivan Stapleton (vu dans Strike Back) donnent de l'épaisseur à l'intrigue. TF1 lance la diffusion de la saison 2 le 19 juillet.



Si la télévision ne vous offre rien d'alléchant, même avec les replays, n'oubliez pas que le mercredi est le jour des sorties cinéma. Profitez-en.

Le jeudi on s'instruit

Après une journée de vacances ou de travail en plein été, on peut s'offrir une soirée culturelle et divertissante. ce que Stéphane Berne sait très bien faire à travers ses Secrets d'histoire. France 2 garnira copieusement ses soirées du jeudi avec des inédits de l'émission consacrée à l'histoire.



En face, TF1 présentera une soirée cinéma avec ce jeudi 6 juillet Moi, moche et méchant et le jeudi suivant Sherlock Holmes (Robert Dawney Jr et Jude Law). France 3 de son côté présentera aussi du cinéma, et des James Bond en l'occurrence avec ces prochains jeudis les volets avec Pierce Brosnan dans le rôle de 007. M6 proposera des comédies sentimentales et Canal+ misera sur Homeland.

Un vendredi en warrior

TF1 propose du très lourd pour le dernier jour de la semaine. Ninja Warrior est son divertissement phare de l'été et la triplette Beaugrand-Broginart-Quétier est déployé pour animer ce jeu importé des États-Unis. À voir néanmoins si la curiosité ne s'émousse pas devant la répétition des épreuves. La production a varié les parcours et les formules pour tenir le téléspectateur en haleine.



Sur M6, Rosewood reste une alternative si l'on recherche une série policière. N'hésitez à regarder ce que les autres chaînes proposent chaque vendredi, on peut trouver de belles surprises. Le 14 juillet prochain, C8 misera par exemple sur un prime Génération Ardisson dédié à l'un des animateurs cultes de la télévision française de ses 30 dernières années.

Le samedi on s'évade

Le samedi soir, ne prenez pas de risque. Fort Boyard est un excellent moyen de passer la soirée devant la télévision depuis 27 ans. Les équipes changent et la production fait en sorte de varier les épreuves. De sorte que chaque numéro est unique. Les people qui concourent pour des œuvres caritatives sont soumis à des épreuves inattendues et parfois confrontés à leurs pires peurs. Ce mélange de tradition et d'inattendu fait le sel de l'émission présentée par Olivier Minne.



Et si vous souhaitez vous évader autrement, optez pour Échapées Belles, l'excellent magazine de France 5 qui part à la découverte d'un pays ou d'une ville à chaque numéro. On est jamais déçu. La beauté des images est à chaque fois un émerveillement, et l'envie de partir est inévitable à la fin. Mais si vous êtes accroc à la série policière, M6 démarre dès ce 8 juillet la saison 3 de NCIS Nouvelle-Orléans, avec 3 épisodes inédits.



Mais avant de vous lancer dans le programme du prime time, TF1 a misé sur des stars étrangères à la télévision. Avec son programme court Presque adulte, la première chaîne a misé sur Cyprien, Natoo et Norman, superstars françaises de YouTube qui durant 6 minutes raconteront le quotidien de jeunes (presque) adultes sur 10 épisodes tous les samedis à 20h45 et disponibles sur la plateforme vidéo de Google.

> PRESQUE ADULTES avec NORMAN, NATOO et CYPRIEN ! - Bande Annonce de la Série

Le film du dimanche soir

En vacances comme en période de travail, le dimanche soir sera animé par des films. Des classiques, des blockbusters et des petites merveilles à l'image d'Arte qui propose l'excellent Good Morning England le 16 juillet prochain. Le 9 juillet prochain, TF1 proposera X-Men : le commencement, et France 2 The Ghost Writer. Néanmoins notons que M6 mise sur son magazine Capital, avec des enquêtes calibrées pour la période des vacances.

