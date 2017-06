"Ninja Warrior 2" : 3 informations sur la nouvelle formule du jeu

publié le 22/06/2017 à 15:45

Des parcours impossibles et de belles chutes. L'émission Ninja Warrior est de retour pour sa deuxième saison, qui débute ce vendredi 23 juin sur TF1. Après les succès d'audience de l'année dernière, le jeu de parcours d'obstacle est de retour dans une nouvelle formule, avec de nouvelles épreuves et beaucoup de nouveaux candidats prêts à les affronter. Présentée par Christophe Beaugrand, Denis Brogniart et Sandrine Quétier, le jeu de l'été promet de nouvelles chutes mémorables et de nouveaux exploits physiques.



Ninja Warrior est adapté d'une émission japonaise, Sasuke, créée en 1997 et reprise depuis dans de nombreux pays comme les États-Unis, où l'émission est un succès et le Royaume-Uni. Pour cette nouvelle saison, le principe du jeu reste le même : les candidats doivent franchir un parcours d'obstacle en un temps limité, au bout duquel ils doivent déclencher un buzzer. Toute chute entraîne l'élimination et seuls les plus rapides sont qualifiés pour l'étape suivante.

1. De nouveaux obstacles

La principale nouveauté de cette année réside dans les obstacles, qui ont fait peau neuve. Afin que les téléspectateurs et les participants ne s'habituent pas au parcours, la production de l'émission a totalement modifié le type d'obstacles à franchir. En plus de faire appel à leur force physique et à leurs muscles, les candidats vont aussi devoir faire preuve de stratégie en réfléchissant à la meilleure manière de franchir le parcours sans tomber et le plus rapidement possible.

Cette nouvelle saison propose 26 obstacles tous plus compliqués les uns que les autres mais cinq s'annoncent réellement impressionnants. Parmi eux figure l'envol du papillon : les candidats doivent atteindre un panneau, qui tourne à l'horizontale, en sautant sur un trampoline, puis ils sautent sur la plateforme d'arrivée depuis le panneau atteint.



Les participants doivent aussi faire face au rouleau compresseur et à sa force centrifuge, à l'escalator et à ses marches qui bougent et à la poutre inversée : installés à l'envers sur une poutre, les candidats s'aident seulement de leurs mains et de leurs pieds pour avancer. Cette dernière est une épreuve classique de l'édition américaine.

> Natalie Duran at the Los Angeles Qualifier - American Ninja Warrior 2016

2. Un nouveau fonctionnement

Dans cette nouvelle saison, les candidats sont confrontés à un choix crucial dès le début de leur aventure dans le jeu. Avant de se lancer sur le parcours d'obstacles, les participants décident quel type de premier obstacle ils souhaitent franchir : un qui sollicitent leurs jambes ou plutôt leurs bras. Ce choix ne sera pas anodin car, si les candidats se retrouvent en confiance sur un premier obstacle qu'ils ont choisi, la suite du parcours restent tout aussi difficile et promet de grandes surprises.



La production de l'émission a aussi penser aux téléspectateurs pour cette deuxième saison et, pour ne pas les lasser, a misé sur deux parcours différents. Pendant chaque soirée de qualification, ils vont assister au franchissement de deux parcours, un qui sert d'épreuve de qualification et l'autre qui fonctionne comme une demi-finale. L'objectif des candidats reste inchangé, ils doivent décrocher une des six places disponibles pour la finale.

3. Des personnalités et d'anciens candidats

La nouvelle saison de Ninja Warrior mélange différents types de candidats : cette année s'affrontent à la fois des personnalités, des nouveaux candidats et d'anciens participants venus prendre leur revanche. Parmi les personnalités qui ont accepté de participer on retrouve Frédérick Bousquet, nageur médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 : ce grand sportif a l'habitude de se dépasser et n'a pas peur de la compétition. La pression liée au parcours ne devrait pas être un handicap pour lui.



Des personnalités de la télévision seront aussi de la partie comme Julien, le gagnant de la dixième édition de Secret Story, Jesta et Benoît, qui avaient participé à la seizième édition de Koh-Lanta, la Miss France 2017 Alicia Aylies et le mannequin Baptiste Giabiconi.



Ces sportifs vont faire face au champion de l'année dernière, Valentin Dubois, qui était allé le plus loin lors du parcours de la finale. Il vient retenter sa chance et il sera au coté de Charlotte, Laura, Merwan Rahmi, Rémi Fantino ou encore Philippe Scofield. Tous ont envie de prendre leur revanche sur l'année dernière et de montrer qu'ils sont toujours aussi forts. Le titre de meilleur Ninja n'a jamais été aussi disputé.