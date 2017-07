publié le 04/07/2017 à 18:14

Le suspens est à son comble. Lundi 17 juillet 2017, les téléspectateurs pourront se ruer sur leur télévision afin de découvrir la nouvelle série estivale de TF1, Demain nous appartient. Ce feuilleton est porté par Ingrid Chauvin, qui campe une mère à la recherche de son fils disparu après la collision entre deux bateaux dans la baie de Sète. Alors qu'elle mène l'enquête, elle va retrouver le corps inanimé de sa sœur, disparue depuis 15 ans. Au casting, on retrouvera également Lorie Pester, Charlotte Valandrey, Franck Monsigny et Alexandre Brasseur.



Alors que la date de diffusion de Demain nous appartient approche, TF1 a dévoilé une première bande-annonce mystérieuse et peu évocatrice. Sur ces images, on peut seulement découvrir l'impressionnante explosion, ainsi qu'une Ingrid Chauvin morte d'inquiétude. Mise à part l'évocation de tensions entre les personnages, ces premières images en dévoilent peu et maintiennent le suspens autour de l'intrigue de ce feuilleton. Pour en savoir plus, les téléspectateurs devront suivre le premier épisode le 17 juillet sur la première chaîne.