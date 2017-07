publié le 04/07/2017 à 17:34

Quantico fait son grand retour à la télévision française. Après avoir connu un important succès pour sa première saison, la série phénomène revient sur M6 le mardi 4 juillet avec une suite, très attendue. La première, captivante et pleine de mystère, avait séduit les téléspectateurs qui avaient apprécié l'intrigue pleine de péripéties.



Lors de ces premiers épisodes, on a suivi les aventures d'Alexandra Parrish, jeune recrue du FBI interprétée par l'ex-Miss Monde Priyanka Chopra. Retrouvée indemne près du site de l'attentat à la bombe qui a détruit Grand Central Station, la jeune femme est immédiatement soupçonnée par ses pairs d'être à l'origine de l'attaque.

En parallèle, on suit son arrivée dans le centre de formation Quantico plusieurs mois auparavant : à peine commence-t-elle son entraînement qu'elle est surveillée par un agent infiltré, Ryan Booth, avec qui elle entretiendra une relation ambiguë.

Une héroïne accusée d'avoir commis un attentat

Tout au long de la première saison, l'intrigue alterne entre le présent, qui se déroule après l'explosion de la Grand Central Station et le passé, où l'on suit Alex Parrish et ses camarades lors de leur formation. À mesure que l'intrigue se dénoue, les preuves contre la recrue du FBI s'accumulent alors qu'elle tente de prouver son innocence.



Ce n'est que lors des derniers épisodes qu'on découvre qu'elle est accusée à tort. Le coupable de l'attentat terroriste n'est pas la jeune femme, mais son mentor, l'agent Liam O'Connor, à la tête de l'organisation à l'origine de l'attaque. Il a ainsi trahi tout le FBI, et prévoyait une autre attaque : il comptait faire exploser l'Académie lors de la remise des diplômes des recrues de Quantico.

Des disparitions de personnages

Au cours de ces derniers épisodes haletants, deux personnages décèdent, déchirant le cœur des fans. Découvrant sa trahison, l'héroïne tire une balle dans la tête de Liam, l'empêchant ainsi de faire exploser l'Académie comme il l'avait prévu et mettant fin à ses actions criminelles.

Il n'est pourtant pas le seul personnage à disparaître de la série lors de l'ultime épisode : Simon Asher, une recrue du FBI et ami d'Alex, se sacrifie pour sauver son équipe, sautant d'un pont avec la camionnette où se trouve la bombe, pour qu'elle explose sous l'eau. Cette mort a bouleversé les fans, qui appréciaient beaucoup de le personnage.

Une décision irréversible

La saison 1 de Quantico se finit sur la décision déterminante du personnage principal. Alexandra Parrish quitte le FBI et choisie de rejoindre la CIA. Ce choix sera central dans la seconde saison : la jeune femme va ainsi rencontrer de nouveaux collègues et se frottera à de nouvelles affaires qui s'installeront dans la durée.



Pour autant, des visages familiers des téléspectateurs seront de retour, notamment Miranda, Shelby, Nimah, Raina, et Ryan Booth. Ces nouvelles aventures sont à découvrir dès ce mardi 4 juillet sur M6.