publié le 05/07/2017 à 09:28

Les téléspectateurs sont friands de programmes familiaux, et particulièrement de Camping Paradis. TF1 rediffusait mardi 4 juillet la série Camping Paradis : Affaire de Famille, et s'est imposé avec ce programme en tête du match des audiences. Près de 4 millions de téléspectateurs ont suivi l'émission, pour une part d'audience de 19,3%. Le téléfilm a devancé de peu Tandem, qui diffusait le dernier épisode des aventures du couple policier mal assorti. Ils étaient 3,4 millions de fidèles devant cette série, ce qui a permis à France 3 d'enregistrer une part de marché de 16,2%.



Non loin derrière, on retrouve M6 qui diffusait le premier épisode de la seconde saison de Quantico: ils étaient 2,9 millions de fans de la série devant leur télévision pour découvrir les nouvelles aventures de Alex Parrish jouée par Priyanka Chopra, soit 13,5% de part d'audience.



France 2 se situe à la quatrième place du podium, avec le documentaire Aventures de Médecine consacré à la nutrition et au surpoids. Plus de 2,4 millions d'amateurs ont regardé cette émission de Michel Cymes, permettant à la deuxième chaîne d'enregistrer une part de marché de 11,5%. Celle-ci s'impose donc largement devant W9, qui a réuni un public de 726.000 personnes devant le film Le Grand Chemin avec Richard Bohringer et Anémone, soit 3,5% de parts de marché.