VIDÉO - Miley Cyrus, Natoo, Eugénie... notre dose de fierté sur Instagram

publié le 18/06/2017 à 07:20

Le tout Paris ou presque était au festival We Love Green le week-end dernier. À l’image de la blogueuse mode Fadela, au look cool et estival. De quoi s'inspirer pour les semaines à venir. Côté feel good, on vous conseille de lire et relire les mots de ely_killeuse, runneuse au 116.000 abonnés sur Instagram, de brancher vos enceintes et de danser sur le premier single d'Eugénie ou d'aller découvrir la toute nouvelle collection de chaussures et de t-shirt de Converse, en collaboration avec Miley Cyrus.





L’occasion de mettre en lumière les combats que la chanteuse mène avec Happy Hippie Fondation, son association dédiée à la jeunesse LGBTQI. Et de répandre le drapeau arc-en-ciel un peu partout dans les rue du monde entier.

Si vous ne savez pas quoi faire, alors que le week-end touche à sa fin, sachez que ce mois-ci au cinéma, plusieurs films vont vous donner du girl power, à commencer par Wonder Woman, mis en avant cette semaine (et avec beaucoup d'humour) pour la Youtubeuse Natoo. Le tout est à découvrir en image dans la vidéo ci-dessus.