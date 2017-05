Sean Connery : "Roger Moore était un bon James Bond"

publié le 25/05/2017 à 21:32

Les hommages se succèdent depuis la mort de l'acteur britannique Roger Moore, mardi 23 mai à l'âge de 89 ans. Il y en est un qui possède une saveur bien particulière. L'Anglais avait en effet succédé à un autre interprète emblématique du personnage de James Bond : Sean Connery. L'acteur écossais a livré ses sentiments et ses souvenirs à RTL : "Nous n'étions pas vraiment amis. On ne se connaissait pas trop, il était un peu plus âgé que moi et lorsque nous faisions des auditions pour les mêmes rôles à la BBC et la télévision c'était toujours séparément".



À mesure que Sean Connery rassemble ses souvenirs, il semble que les deux hommes se soient presque inconsciemment évités : "Je sais qu'il jouait au golf comme moi mais on ne s'est jamais croisés sur un parcours". Malgré leur différence, Sean Connery n'a pas manqué de rendre hommage aux qualités indéniables de son successeur : "On avait pas le même sens de l'humour ; il était très anglais, il était indéniablement anglais. Dans ses mots et dans ses gestes, Roger était un bon James Bond."

Roger Moore (gauche) et Sean Connery (droite). Crédit : WEBER ANITA/SIPA

Alors que Sean Connery avait fortement marqué le rôle de l'agent 007 de son empreinte, il souligne que Roger Moore a rapidement réussi à se l'approprier : "Il a apporté son propre style au personnage. C'est difficile à définir : un style très british, alors que moi j'ai joué un personnage plus réaliste, plus brut". "La dernière fois que l'on s'est vu c'était il y a longtemps. Je marchais dans la rue à Londres, et là Roger à jailli d'un taxi devant un restaurant; et il est venu me saluer rapidement", se rappelle Sean Connery, "j'étais un peu surpris, il était toujours partant pour faire une bonne blague".