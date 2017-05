publié le 15/05/2017 à 19:32

"Voilà un choix qui me déchire le cœur", évoque Laurent Ournac dans une vidéo postée sur son compte Instagram, ce lundi 15 mai. "Je voulais vous dire que malheureusement, je ne serai pas dans cette nouvelle saison. Je suis très triste de partir", avoue l'animateur, qui présentait Danse avec les stars depuis deux saisons.



C'est un emploi du temps trop chargé qui a poussé le trentenaire à quitter la présentation du concours de danse de TF1. "Je suis très triste de partir, mais voilà, j'ai de nouveaux projets, notamment sur Camping Paradis où je vais réaliser un épisode aux mois de septembre/octobre", a-t-il justifié.

Animateur, Laurent Ournac n'en est pas moins comédien, dans cette série qui bat des records d'audiences sur TF1. Il explique également avoir d'autres ambitions : "J'ai des nouveaux projets de fiction et c'est dur d'être partout à la fois", avant de conclure : "C'est un peu à contrecœur que je le fais". Une page se tourne pour Danse avec les stars donc, dont la saison 7 s'est achevée en décembre dernier, avec la victoire de Laurent Maistret.



La star conclut sa vidéo en transmettant "des bisous" à sa co-présentatrice, Sandrine Quétier, ainsi qu'au reste de sa "DALS Family". Une nouvelle qui n'a pas manqué d'émouvoir les fans de l'émission et de son présentateur, nombreux à avoir commenté la vidéo de Laurent Ournac, et à lui adresser des messages de soutien et d'encouragement pour ses nouveaux projets.