Nathalie Baye rassurante sur la santé Johnny Hallyday : "Je l'ai trouvé bien"

publié le 11/09/2017 à 11:47

L'entourage de Johnny Hallyday rassure les Français sur l'état de santé du légendaire chanteur. Eddy Mitchell, qui a partagé avec le rockeur la tournée des Vieilles Canailles, a confié à RTL : "On était très inquiets pour mon ami. C’est quand même un battant, c’est un vrai dur. C’est Robocop. (...) C’est-à-dire qu’il est très malade, mais l’orchestre démarrait et lui, il rentrait sur scène. Tous les gens qui ont participé à cette tournée ont eu un grand mouvement de respect pour Johnny parce que c’était vraiment une bataille de tous les jours."



Son ancienne compagne Nathalie Baye a annoncé avoir dîné avec Johnny Hallyday au début du mois de septembre. Ses impressions sur la star sont positives : "J'ai dîné avec lui il y a quatre jours et je l'ai trouvé bien", a déclaré celle qui est aussi la mère de Laura Smet à nos confrères de Télé Star.

Une prise de parole qui va de concert avec les mots rassurants d'une des ex-épouses du chanteur, Sylvie Vartan, qui confiait : "On s’est tous fait beau­coup de souci pour sa santé. Il semble­rait que le pire soit derrière, ce que j’es­père de tout cœur. Les signes d’amé­lio­ra­tion sont très opti­mistes."



Le couple Hallyday, lui-même, offre sur les réseaux sociaux de quoi se rassurer avec des photos et des petites vidéos sur Instagram ou Facebook. Ils n'oublient pas non plus de penser aux autres. Le chanteur a ainsi "mis à disposition sa maison" de Saint-Barthélemy pour ceux qui ont tout perdu suite au passage de l'ouragan Irma.