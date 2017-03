publié le 15/03/2017 à 04:30

Un message d'amour, lancé d'une voix tremblante d'émotion et les larmes aux yeux. C'est ainsi que Laeticia Hallyday a salué Johnny, au moment où ce dernier est en train de se soigner après la découverte de cellules cancéreuses dans son organisme. Sa femme, son soutien le plus fidèle, n'a pas manqué de souligner la force et la détermination que son mari met dans tous ces combats.



En recevant le prix Femme de cœur décerné par Clarins, au titre de cofondatrice de l'association La Bonne Étoile avec la cheffe Hélène Darroze et qui lutte contre la maltraitance des enfants, Laeticia Hallyday a tout d'abord lancé un message d'amour à ses deux filles, Jade et Joy. "L'arrivée de ces petites filles est ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie", a-t-elle expliqué très émue. "Jade et Joy ont donné un sens à ma vie."

Laeticia Hallyday reçoit le prix Femme de coeur Crédit : Laurent Marsick

"Étant l'heureux papa de cette jolie famille, il sait qu'il fait partie de mon bonheur et de ma fierté de femme et de maman", a-t-elle ajouté en évoquant Johnny Hallyday avant de partager ce prix avec lui. Son mari qui, "si souvent a travers la détermination, la force, la générosité qu'il a toujours mis dans les combats qu'il a eu à mener, reste mon inspiration quotidienne", a-t-elle conclu en larmes, et sous les applaudissements du public.

Des propos que n'a pas manqué d'écouter et d'apprécier le principal intéressé puisque le plus célèbre rockeur français a remercié sa compagne, sur Twitter, pour son hommage.

Merci mon amour ¿¿ https://t.co/9FVuwakY4S — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 14 mars 2017

