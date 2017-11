publié le 06/11/2017 à 21:05

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs alarmistes concernant la santé de Johnny Hallyday se succèdent, alors que ce dernier est atteint d'un cancer des poumons. Lundi 6 novembre, le manager de la star a tenu à répondre. Johnny va bien. Il se bat, il est là et il sera prochainement là pour le montrer", a assuré Sébastien Farran lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la promotion d'un disque hommage On a tous quelque chose de Johnny, à paraître le 17 novembre.



"Aujourd'hui il va bien, il a un cancer du poumon comme on le sait tous. Il se soigne, il n'y a pas péril en la demeure. Il va bien, voilà. Il se bat, il est là et il sera prochainement là pour le montrer".

Toutefois, le manager n'a précisé ni à quelle occasion ni à quelle échéance, la star se montrerait de nouveau en public. "Johnny a un album en cours d'enregistrement qui ne va pas tarder à entrer dans sa finalisation", a-t-il rappelé, ajoutant qu'il espérait le voir paraître "courant 2018".

Interrogé sur la prochaine tournée que l'artiste de 74 ans a annoncée cet été, Sébastien Farran a affiché son optimisme: "C'est clair ! Mais pas forcément en 2018, parce que Johnny, dans toute sa carrière, a laissé un espace de deux ans entre une fin de tournée et le début d'une autre. Il a fait des dates en 2017. 2018 c'est un peu présomptueux", a-t-il déclaré à l'AFP.



Malgré le cancer, dont il a annoncé lui-même être atteint en mars, Johnny Hallyday a tenu son engagement lors de la tournée des Vieilles Canailles en juin et juillet, avec ses amis Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. Il suit actuellement un traitement à Paris. Par le biais de son épouse Laeticia, il s'efforce de donner des nouvelles rassurantes sur sa santé sur les réseaux sociaux, infirmant des rumeurs alarmistes apparues au cours de ces dernières semaines dans certains médias.



"Ça ne sert à rien de démentir, a affirmé Sébastien Farran. Il y a toute une presse qu'on connaît très bien, qui vit de ce genre de choses. Soit on attaque quand c'est attaquable, soit on laisse courir. C'est dommage car ils ne se rendent pas compte que la famille de l'intéressé lit possiblement ce qu'ils écrivent".