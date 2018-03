"Au Tableau !" : Christiane Taubira et Teddy Riner parmi les prochains participants

publié le 11/03/2018 à 20:26

Politique, sport, entrepreneuriat... Des invités de tous les secteurs passeront "Au Tableau !" pour la quatrième édition de l'émission éponyme. RTL vous dévoile en exclusivité le casting de ce rendez-vous de C8 qui envoie des personnalités devant une classe d'enfants. Le casting se compose de quatre personnalités : l'ancienne Garde des Sceaux Christiane Taubira, le judoka Teddy Riner, la secrétaire d'État en charge de l'égalité hommes-femmes Marlène Schiappa ou encore le patron de Free, Xavier Niel.



L'originalité de l'émission avait insufflé un nouveau souffle à la campagne présidentielle de 2017 en offrant un nouveau visage des personnalités politiques. Le"dab" de François Fillon avait notamment suscité les rires sur le web. L'émission était de retour sur C8 le mercredi 7 février pour un épisode inédit. Les invités de ce nouveau numéro étaient Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, l'ancien Premier ministre Manuel Valls et l'humoriste Jamel Debbouze.

Les enfants, sélectionnés pour leur curiosité, sont briefés sur les invités avant de les rencontrer, expliquait Mélissa Theuriau sur RTL le mois dernier. "On leur raconte tout ce qu'on sait sur les invités. En fonction de ce qu'on leur délivre, germent leur questions, et il y en a beaucoup", s'enthousiasmait la journaliste. Surtout, les enfants intervieweurs ont une spontanéité bien à elle, qui déstabilise souvent leurs invités.

Tout n'est pas réglé pour TF1

"Les chaînes de télévision gratuites ont le même avenir que les moteurs diesel". C'est ce qu'a retenu dans la presse Philippe Robuchon pour résumer le conflit de TF1 sur les droits de diffusion de ses chaînes avec Orange et Canal+ notamment. C'est un incroyable bras de fer dans l'audiovisuel français. TF1 a signé un accord avec Orange et Canal+ a remis le signal TF1 mais tout n'est pas réglé pour autant.





"Canal+ qui avait coupé le signal le jeudi 1er mars et qui l'avait remis pour les Enfoirés vendredi finalement a accepté de continuer et ne pas priver ses abonnés des chaînes du groupe TF1", explique Enguérand Renault du Figaro. "Tout n'est pas réglé, ils vont devoir se mettre autour de la table avec une idée en tête : ils vont devoir reprendre dans les bases de discussions les termes de l'accord qui a été signé entre Orange et TF1", ajoute-t-il.

TF1 réclamait 33 centimes par abonné quelque soit l'opérateur pour toucher à l'arrivée 100 millions d'euros, a priori l'accord final avec Orange serait entre 12 et 15 millions. "Clairement TF1 a gagné. La semaine dernière Canal+ avait coupé le signal, Orange menaçait de le faire, Free aussi? Franchement il n'y avait pas grand monde pour donner une chance à TF1. À la fin de la semaine, ils ont quand même réussi à faire signer Orange et faire plier Canal et à obtenir de l'argent", analyse Enguérand Renault du Figaro.



Pour Benjamin Meffre, de Puremedias, TF1 a gagné "dans le sens où ils sont passés d'une versement d'une poignée de millions d'euros à sans doute plusieurs dizaines de millions d'euros. En revanche, cette crise a quand même illustré la fébrilité de TF1 par rapport aux opérateurs qui ont la main sur la distribution", assure-t-il.



Dans le reste de l'actualité des médias

- Football : PSG-Real, triste élimination pour les parisiens mardi soir. Pourtant à cette occasion, il y a eu de nouveaux records d'audience pour beIN Sports et à la chaîne l'Équipe



- Justice : Julien Lepers, évincé en 2016 de "Questions pour un champion", réclame 3 millions 400.000 euros d'euros à la société de production FremantleMedia. L'affaire a été jugée cette semaine devant les prud'hommes. Décision le 5 avril.



- France Télévision : Thomas Thouroude quitte France Télévisions. Une semaine après avoir écarté de "Tout le Sport" pour ses critiques à l'égard de la direction, il a préféré partir. La rumeur annonce déjà son retour sur Canal+.



- TPMP : Le CSA, c'est comme le journalisme, ça mène à tout à condition d'en sortir. Après Rachid Arab, Christine Kelly rejoint à son tour Cyril Hanouna et l'équipe de Touche pas à mon poste sur C8.



- Enfin le retour d'un jeu culte : le fameux Burger Quizz animé par Alain Chabat. Il reviennent tous les deux au printemps prochain théoriquement en access prime time sur TMC. Burger Quizz avait fait un carton sur Canal+ lors de la saison 2001-2002.