publié le 01/06/2017 à 11:57

Cyril Hanouna se plie actuellement aux différentes demandes. Une semaine après le canular téléphonique homophobe diffusé dans Touche pas à mon poste, épinglé par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) qui a enregistré plus de 25.000 plaintes, l'animateur phare de C8 a rencontré Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, le 31 mai.



"Je voulais simplement le rencontrer. La valeur de sanction appartient au CSA et à la justice quand il y a des plaintes", a expliqué Marlène Schiappa dans un entretien exclusif dans Télé Obs, le supplément du Nouvel Obs.

Une rencontre qui a surpris Christine Kelly, ancienne journaliste, ex-membre du CSA, et future présidente du Musée européen des médias : "Il y a un très grand fossé entre les animateurs télé et le CSA qui ne comprennent pas les règles du CSA. Et j'aurais préféré que le CSA soit le premier à rencontrer Cyril Hanouna pour lui expliquer les limites. Ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et je pense que c'est là qu'il faut jouer un rôle éducatif auprès de Cyril Hanouna", explique-t-elle au micro de RTL.