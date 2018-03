TF1 a signé un accord avec Orange pour la distribution de ses chaînes

publié le 08/03/2018 à 19:52

Fin de la guerre entre Orange et TF1. Les deux entreprises ont annoncé avoir signé un "nouvel accord de distribution global" des chaînes du groupe TF1, dans un communiqué publié jeudi 8 mars. Suspendu par Orange depuis le 1er février, le service de replay MYTF1 sera de nouveau accessible à ses abonnés "dès le lundi 12 mars".



Le nouvel accord comprend la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, ainsi que le service de replay MYTF1, des programmes en avant-première et des "fonctionnalités innovantes et avancées qui permettront le lancement de nouveaux

services par Orange". L'opérateur et TF1 annoncent par ailleurs la création de "deux nouvelles chaînes TF1+1 et TMC+1, disponibles à la rentrée 2018".

Le contrat de diffusion entre TF1 et Orange était arrivé à son terme fin janvier, et TF1 avait suspendu ses services de replay faute d'accord. La première chaîne réclamait notamment, comme aux autres diffuseurs Canal+, Free, SFR et Bouygues Telecom une rémunération pour la diffusion de ses chaînes gratuites, à laquelle Orange s'opposait. Le montant du contrat signé n'a pas été précisé. Seuls Free et Canal+ n'ont toujours pas trouvé d'accord avec TF1.