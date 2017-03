publié le 20/03/2017 à 13:03

Des aspirants présidents de la République face à des enfants sagement installés dans une salle de classe. Dimanche 19 mars, C8 diffusait Au Tableau, une émission dans laquelle les principaux candidats à l'élection présidentielle ont répondu aux questions d'enfants âgés de 8 à 12 ans. Une mise en scène qui a donné lieu à un choc des générations savoureux, notamment lorsque deux des candidats, Benoît Hamon et François Fillon, se sont essayés au célèbre dab à la demande des bambins.



Visage enfoui dans le coude droit, le bras gauche tendu vers l'arrière : ce simple geste, popularisé par des stars du sport et d'Internet avant d'envahir les cours d'école courant 2016, est vite devenu un phénomène viral mondial. Hillary Clinton elle-même, alors qu'elle était candidate à l'élection présidentielle américaine, s'y était essayée sur le plateau d'Ellen DeGeneres. Né dans les milieux hip-hop d'Atlanta, le dab a finalement traversé l'océan Pacifique et contaminé Benoît Hamon et François Fillon qui, tout sourire, ont à leur tour jeté leur visage dans leur coude face à des enfants ravis, faisant réagir la toile au passage.