25/01/2017

Sortez les tabliers et les ustensiles de cuisine, Top Chef est de retour ! L'émission culinaire phare de M6 revient pour une huitième saison baptisée "Le Choc des Brigades" et diffusée dès mercredi 25 janvier. Nouveaux candidats, nouvelles règles et épreuves supplémentaires, l'édition 2017 innove, pour le plus grand plaisir des fidèles du programme. Quelques modifications donc, mais qu'ils se rassurent, tout ne changera pas dans cette huitième saison.



Le jury de la dernière saison revient au complet ! Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège font à nouveau partie de l'aventure Top Chef, avec néanmoins un rôle quelque peu différent. Car en 2017, les règles changent ! Chaque chef aura désormais une brigade à coacher, en espérant que le grand gagnant soit l'un des candidats de son équipe.



Qui dit nouvelle saison dit forcément nouveaux candidats. Cette année, ils sont 15 à espérer décrocher le titre de Top Chef 2017. Trois femmes et douze hommes répartis en trois équipes, attribuées à Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran. Depuis 2006, le programme de M6 a réussi à rassembler toujours plus de téléspectateurs, jusqu'à 3,3 millions de téléspectateurs en moyenne sur la saison 7. Mais quels sont les ingrédients du succès de Top Chef ?

Une émission n'hésite pas à changer de formule

Depuis la diffusion du premier épisode, en 2006, la production de Top Chef a opéré de nombreux changements. Outre les nouveaux visages en compétition chaque année, les règles, le jury et les épreuves se réinventent d'une édition à l'autre. C'est l'un des ingrédients clé de Top Chef, qui réussi à briser la "routine" d'une émission qui resterait inchangée.



Le premier jury du programme était composé en 2006 de Ghislaine Arabian, Christian Constant, Thierry Marx, Cyril Lignac et Jean-François Piège. Si ce dernier est le seul rescapé de la saison 1 de Top Chef, tous les autres membres ont été remplacés dans la saison 6, en 2015.



La durée du programme a également évolué depuis la première saison. De sept semaines en 2006, la durée de la compétition est désormais de treize messes hebdomadaires en 2016. L'émission, présentée depuis la première saison par Stéphane Rotenberg, a également donné naissance à des programmes dérivés, comme Norbert et Jean : le défi, Top Chef : Le Choc des champions, ou Top Chef : les Secrets des Chefs, diffusés en marge des traditionnels primes sur M6.

Des épreuves très croustillantes

Top Chef oscille entre deux tendances. Celle de garder des épreuves phares d'une année sur l'autre, et celle d'en inventer de nouvelles. Ainsi, parmi les échéances d'une saison, on retrouve les populaires épreuves des boîtes noires, du menu pour enfant ou celle des plats entièrement à base d'un fruit ou d'un légume. Des primes "spéciaux" très appréciés des fidèles de Top Chef.



Et comme chaque nouvelle édition, la huitième saison du programme culinaire aura son lot de nouveautés. Cette année, la production mise sur des épreuves "en extérieur" et avec des invités spéciaux. Des chefs étoilés externes au concours jugeront les candidats sur de nouvelles épreuves, celle du "barbecue", du "croquis" ou "de la grande gastronomie française".



L'ultime épreuve dite "de la dernière chance" sera une fois de plus confiée à Jean-François Piège. Chaque semaine, un candidat quittera l'aventure, éliminé à l'issue de la seconde partie de l'émission diffusée à partir de 23h20.

Les téléspectateurs regardent toujours avec autant de gourmandise

Peu importe la saison, le public de Top Chef est au rendez-vous. Si on se penche sur les audiences du programme diffusé par M6, le constat est clair. La septième saison, diffusée en 2016, a réuni à chaque messe hebdomadaire, près de 3,3 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience non-négligeable de 14%.



Le records absolu de l'émission remonte à la saison 3, en 2012, où la finale de Top Chef a rassemblé 5,4 millions de fidèles, soit près d'un quart de part d'audience. Si M6 mise tout sur une huitième saison, il reste à savoir si les changements opérés par la production séduiront toujours le public.