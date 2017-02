Et si pour cette Chandeleur vous changiez vos recettes de crêpes ? La rédaction vous dévoile 8 recettes inédites pour une Chandeleur originale.

La Chandeleur est célébrée le 2 février

par Caroline Brenière , Capucine Trollion publié le 02/02/2017

Le 2 février est la date en or pour les amateurs de crêpes. Si ce n'est pas une date fériée en France, au contraire du Luxembourg et de la Suisse, la Chandeleur reste une fête incontournable avant le Mardi-Gras. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une tradition bretonne, mais instaurée au Ve siècle par le Pape, pour récompenser les pèlerins. Et le choix de la crêpe n'est pas un hasard, puisque leur forme ronde représente le Soleil et l'abondance. Et au fil des siècles, elles sont devenues de véritables plats, garnies aussi bien par des ingrédients sucrés et salés.



La crêpe jambon-fromage ou la complète est un classique des assiettes. Tout comme celle au sucre (coucou Les Bronzés font du ski).



Mais, cette année, pourquoi ne pas changer vos recettes et déguster des crêpes originales ? Voire même des crêpes sans gluten pour ceux qui pourraient être frustrés par les recettes classiques ? Que ce soit au niveau de la forme (en aumônière ou en gâteau), ou avec des ingrédients colorés pour un résultat qui en met plein la vue, la rédaction vous explique 8 recettes inédites.

1. La recette de la pâte à crêpes

Ingrédients (pour 15 crêpes) :

- 300 g de farine

- 3 œufs entiers

- 3 cuillères à soupe de sucre

- 2 cuillères à soupe d'huile

- 50 g de beurre fondu

- lait (environ 30 cl), à doser jusqu'à la ce que le liquide épaississe

- un petit verre à liqueur de rhum.



Préparation de la recette :

Versez la farine dans un saladier et formez un puits. Ajoutez les œufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre.

Mélangez délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais.

Faites chauffer une poêle et déposez-y quelques gouttes d'huile. Faire cuire les crêpes à feu doux.

2. Crêpe à la mexicaine

Crédit : Instagram / @bodyweightchick Variez de la traditionnelle recette de crêpe salée à base de jambon et fromage avec cette recette originale aux airs mexicains

Les crêpes salées de la Chandeleur ne se limitent pas aux œufs et au fromage. Cette recette vous emmènera dans un voyage gustatif jusqu'au Mexique.





Ingrédients :

Un oignon

Une gousse d'ail

Des blancs de poulet

Un poivron rouge

Maïs

Fromage blanc



Préparation :

Pelez et émincez finement l'oignon et écrasez la gousse d'ail. Émincez la gousse d'ail et le poivron en fines lanières. Coupez les blancs de poulet en aiguillettes. Faites chauffer deux cuillères à soupe d'huile dans une poêle et faites-y dorer le poulet. Ajoutez l'oignon, l'ail et le poivron. Dans un saladier, mélangez la farce au poulet avec le maïs et le fromage blanc. Répartissez ce mélange sur les crêpes et roulez-les.Passez-les dix minutes dans le four préchauffé à 180°C.

3. La crêpe Madame

Crédit : Instagram / @simplecrepe Vous pouvez personnaliser voter crêpe Madame avec le fromage ou la viande de votre choix

Cette recette salée pourra faire office de plat principal pendant le dîner de la Chandeleur.



Ingrédients (pour 4 personnes) :

2 tranches de cantal

2 tranches de jambon de pays

4 jaunes d'oeufs

2 noix de beurre

20 g de comté râpé

Poivre du moulin



Préparation :

Découpez les tranches de cantal et jambon. Montez le gâteau en intercalant crêpe, jambon, fromage et beurre, jusqu'à l'épaisseur désirée. Parsemez de comté râpé et faites gratiner au four. Avant de servir, déposez un œuf sur le dessus, salez, poivrez.

4. Crêpe-apéritif au saumon et fromage frais

Crédit : Instagram / @tiptoptable Pour une variante, vous pouvez remplacer le saumon par du jambon cru, par exemple

Idéale pour être partagée à l'apéritif avec un verre de cidre, cette crêpe se décline aussi selon vos envie, en remplaçant le saumon par du jambon par exemple.



Ingrédients :

400 grammes de saumon fumé

125 grammes de fromage frais

Un peu de coriandre ou de cerfeuil frais

Poivre, sel



Préparation :

Ciselez finalement les herbes après les avoir lavées. Tartinez vos crêpes de fromage frais puis répartissez le saumon en lanières. Parsemez d'herbes, salez, poivrez. Enroulez les crêpes sur elles-mêmes et coupez-les en petit morceaux. Piquez les avec un cure-dent pour les maintenir serrées.

5. Le gâteau de crêpes

Crédit : Instagram / @mingzhiming La gâteau de crêpe, recette facile qui satisfera les plus gourmands

Recette très simple, le gâteau de crêpes saura satisfaire les plus gourmands. Suivez la recette de crêpes traditionnelle, faites cuire vos crêpes, garnissez-les de confiture, de pâte à tartine, de crème de marrons, chantilly, selon vos envies. Empilez-les de façon à former un gâteau, dans lequel vous couperez des parts.



La recette se décline également en version salée : recouvrez les crêpes de béchamel, fromage frais ou râpé, jambon, champignons ou encore légumes avant de les empiler.

Crédit : Instagram / @bobbiehouseshop Le "rainbow crepes cake" est facilement réalisable à l'aide de colorants alimentaires

Vous pouvez ajouter du colorant alimentaire à vos crêpes pour créer un "rainbow crepe cake", recette très en vogue sur les réseaux sociaux.

6. Les crêpes en boule

Des bretons ont inventés les crêpes boule. Sacrilège ! Un couple de Plourin-lès-Morlaix (Finistère) a rapporté la crêpe en forme de boule, informe Ouest France. Ce concept "fusion food" est inspiré des takoyakis, crêpe japonaise de farine de poisson fourrée au pouple crue. Pour réaliser ses petites boules de crêpes, il vous faudra un moule adapté, dans lequel vous verserez votre pâte. Pendant la cuisson, vous pourrez ajouter un carré de chocolat au centre, avant de retourner la boule, pour la fourrer.

7. La crêpe en cornet

Crédit : Instagram / @crepecoop Garnissez la crêpe en cornet selon vos envies !

Cette recette offre surtout une variante dans la présentation du dessert. Suivez la recette classique. Au moment de sortir la crêpe du four, enroulez-la tout de suite en cornet. Maintenez le cornet en forme le temps que la crêpe durcisse. Une fois le cornet durci et refroidi, vous pouvez le garnir à vos envies, avec de la chantilly et de la confiture par exemple, ou de crème et du thon pour une variante salée.

8. La crêpe en aumônière à la glace vanille et au chocolat

Variez les plaisirs avec cette petite crêpe en aumônière, en choisissant de la glace chocolat ou pistache, par exemple