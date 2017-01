Le pic de diarrhée constaté en France chaque année début janvier pourrait découdre de la consommation des restes des repas de fête.

> Bonne année 2017 : pourquoi ne faut-il (surtout) pas consommer les restes du réveillon Crédit Image : Pinterest/ Maggi Crédit Média : Frédéric Saldmann Télécharger

par Frédéric Saldmann publié le 01/01/2017 à 10:48

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Après les agapes du Nouvel an, les restes alimentaires pullulent dans le réfrigérateur. Pas question de les conserver, encore moins de les déguster. Tous les ans, il y a un pic de diarrhée en France en début d'année chez les gens qui veulent finir à tout prix leurs restes. Les aliments disposés sur la table du réveillon restent longtemps à table alors que la température de la pièce est élevée. Il faut donc les mettre au frais au plus vite, sinon les germes vont se multiplier.



Ensuite, il y a des aliments à ne surtout pas consommer le lendemain comme la mayonnaise fraîche. Si elle n'est pas terminée, vous la jetez. Même chose pour les tartares de poissons, de viande ou encore les pâtisseries. En revanche, la charcuterie et le saumon fumé passeront, quant à eux, très bien le cap de la nouvelle année.