Selon la façon dont on le prépare, on peut modifier considérablement le nombre de calories que contient le foie gras.

par Frédéric Saldmann publié le 25/12/2016 à 15:10

La tradition a beau être de plus en plus décriée par les défenseurs des animaux, le déjeuner de Noël commence souvent par du foie gras. La France bénéficie de régions où le foie gras est d'ailleurs une spécialité qui tient une place à part. Certaines personnes l'évitent par peur de grossir mais, selon la façon dont on le prépare, on peut modifier considérablement le nombre de calories qu'il contient.



Le foie gras poêlé avec quelques pommes, c'est moitié moins de calories assurées par rapport à un foie gras frais, car celui-ci il a exsudé. Pour le foie gras frais, il est préférable de ne pas couper de tranches trop épaisses, de prendre le temps de savourer les tranches, de marquer un temps entre chaque bouchée. Il est possible de me relever avec un peu de poivre ou de l'accompagner de salade. Si on le manie en quantités correctes, le foie gras peut être quelque chose de formidable pour les papilles. Malgré certains conseils, évitez le vin sucré pour l'accompagner, il peut conférer une sensation d’écœurement.