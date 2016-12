REPLAY - Une expérience saisissante révèle que les souvenirs sont flexibles et que la mémoire est loin d'être infaillible.

par Frédéric Saldmann publié le 18/12/2016 à 07:55

Des scientifiques ont communiqué à des volontaires un faux souvenir, autrement dit un fait qu'ils n'ont jamais vécu, tout en leur racontant l'histoire, vraie cette fois, de leur enfance. En clair, ce qui est conté est donc à 95% réel. Petit à petit, on a découvert que ces volontaires croyaient dur comme fer avoir été perdu par leurs parents au supermarché, le fait inventé. On arrive donc à transmettre à des individus en bonne santé de faux souvenirs. Le cerveau les réceptionne et les intègre.



Et cela va très loin, parce que certains se souvenaient même de quelle façon ils étaient habillés ce jour-là, un jour qui n'a jamais existé. L'expérience a été présentée dans les tribunaux aux États-Unis pour rappeler aux jurys que les souvenirs sont flexibles et que la mémoire est manipulable et loin d'être infaillible.