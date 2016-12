Cette étape du repas regorge de denrées piégeuses qu'il convient d'éviter pour prendre du plaisir

> Joyeuses Fêtes : gare au piège de l'apéritif lors du repas de Noël

par Frédéric Saldmann publié le 24/12/2016

La période des Fêtes est lancée. Dès ce 24 décembre, nombreuses familles se retrouveront autour d'un bon repas... riche en calories. Souvent synonymes de gabegie alimentaire, les fêtes doivent cependant rester synonymes de plaisir, de joie de vivre, de bonheur. Le but est de se sentir bien, y compris après après le déjeuner ou le dîner de fêtes. Lorsque vous finissez un repas en transpirant, en étant rouge, ce n'est pas une fête. Le premier gros piège à éviter est celui de l'apéritif.



L'erreur est de manger très léger le midi pour arriver le soir en ayant très faim et soif : manger tout ce qui passe, boire de l'alcool qui déshydrate, n'est pas la solution. Buvez deux grands verres d'eau avant l'apéritif pour être bien hydraté. Une poignée de cacahuètes revient à un steak frites béarnaise : optez plutôt pour les tomates cerises. En résumé, prenez ce qui est vraiment bon et non les babioles de l'apéritif. Tenez bon.