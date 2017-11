VIDÉO - iPhone X : nous avons essayé l'iPhone du futur

publié le 11/11/2017 à 08:02

Disponible depuis le 3 novembre, l’iPhone 10 est l’évolution la plus importante du smartphone d’Apple. Présenté par Apple comme "le futur du smartphone", il est le modèle qui marque le dixième anniversaire de l'iPhone, présenté pour la première fois en 2007 par Steve Jobs. Il est aussi l'iPhone le plus cher jamais commercialisé par Apple : à partir de 1.159 euros avec 64 Go de stockage.



Lancé quarante-cinq jours après les iPhone 8 et 8 Plus, l'iPhone X embarque plusieurs technologies inédites dans un iPhone comme un écran OLED bord à bord, un système de reconnaissance faciale et la recharge par induction. Des caractéristiques déjà proposées par les smartphones de certains constructeurs Android qui viennent modifier en profondeur le fonctionnement de l'iPhone et de son logiciel iOS.

Nous avons reçu l'iPhone X à la rédaction il y a quelques jours. Suffisamment pour faire le tour de ses nouvelles fonctionnalités.

Un écran magnifique au potentiel inexploité

L'iPhone X casse les standards de l'iPhone dès la première prise en main. Dans un format intermédiaire à l'iPhone 8 et à l'iPhone 8 Plus, il offre un écran magistral pour un encombrement minimal. Son écran OLED, une technologie offrant plus de contraste et de précision dans le rendu des couleurs, voit grand, avec une diagonale de 5,8 pouces, compatible HRD10 et Dolby Vision, et une dalle qui s’étend d’un bord à l’autre de l’appareil. Mais l’ensemble est aussi plus fragile. Les crashs tests des médias spécialisés ont confirmé qu'il valait mieux l'équiper d'une coque de protection.



L’écran est superbe mais son nouveau ratio pose quelques problèmes d’ajustement. Il n’est pas optimisé pour toutes les applications. Certains boutons se chevauchent parfois et beaucoup d'applications (la suite Google notamment) sont restées bloquées au ratio de l'iPhone 8. Toutes les applications vidéo ne tirent pas encore profit de sa nouvelle surface d’affichage. Sur MyCanal ou Netflix, deux bandes noires encadrent l'image qui n'embrasse pas la totalité de l'écran. Une bande blanche (le retour à l'accueil) reste encore présente dans certaines applications pendant le visionnage d'une vidéo. Cela devrait peu à peu rentrer dans l'ordre avec les mises à jour des applications.



Dommage aussi qu’Apple ait laissé une encoche masquer une partie de l’écran. Moquée par Samsung et raillée par les observateurs, celle-ci fend la partie supérieure de l'écran, empêchant les vidéos d'occuper la totalité de la surface d'affichage et obligeant les éditeurs à adapter le design de l'interface de leurs applications. Même Apple a dû déporter certaines informations habituelles comme le pourcentage de la batterie et le nom de l'opérateur. Mais cette encoche est essentielle au fonctionnement de l'iPhone. Elle renferme une dizaine de capteurs nécessaires au fonctionnement de la caméra TrueDepth en façade.

La disparition du bouton home, la fin d'un monde

Présent depuis le premier iPhone, le bouton home fait les frais du nouveau design de l’iPhone X. Une dizaine de nouveaux gestes font leur apparition pour activer l'iPhone X, revenir à l’écran d’accueil, afficher le tiroir d’applications, ouvrir le centre de contrôle, éteindre et redémarrer l'appareil, réaliser une capture d'écran ou solliciter Siri. Les habitudes sont bousculées mais la simplicité est toujours de mise. L'ancienne mécanique s'oublie très rapidement face à la fluidité du nouvel ensemble. La migration vers Face ID demande davantage d'adaptation.



La grande nouveauté de l'iPhone X est le remplacement du capteur d’empreinte Touch ID logé dans le bouton d'accueil de l'iPhone depuis l'iPhone 5S par un système de reconnaissance faciale. Face ID permet de déverrouiller l'iPhone X d'un simple regard. Les capteurs infrarouges situés sous l’encoche projettent et analysent plus de 30.000 points pour vérifier qu’il s’agit bien du visage du propriétaire de l’iPhone. Les données sont conservées dans une enclave sécurisée de la puce de l'iPhone. Au bout de cinq tentatives infructueuses, un code PIN est demandé pour le débloquer.



Le système est presque aussi rapide que Touch ID à l'usage. On ne perd pas de temps au change. Il est aussi plus sécurisé. Il ne peut pas être trompé par une photo. Mais il impose de regarder l’iPhone en face. Impossible de déverrouiller l'iPhone posé à plat sur une table sans pencher son regard vers lui. Le système ne parvient pas non plus à reconnaître le visage derrière une paire de lunettes de soleil, si les yeux sont fermés (il peine un peu au réveil) ou si la bouche est masquée par une écharpe.



Il s'adapte en revanche à l'évolution du style capillaire de son propriétaire. Le dispositif fonctionne bien mais on se surprend parfois à chercher du bout du doigt l'emplacement de l'ancien bouton Touch ID.

Selfies portraits, Animojis et charge sans-fil

Grâce aux capteurs de la caméra frontale, l’iPhone 10 peut signer des selfies portraits plus artistiques avec les mêmes effets que l’iPhone 8 Plus. Cinq effets permettent de joueur sur l'éclairage du sujet après la prise de vue. Mais il faut des conditions de luminosité optimales pour que l’effet soit réussi. Face ID permet aussi aux Animojis de faire leur apparition dans l’application Messages et de prêter ses expressions et sa voix à une dizaine d’animaux animés. Une fonctionnalité déjà très populaire chez les utilisateurs d'iPhone X, en témoignent les nombreux karaoké Animojis qui fleurissent sur la toile depuis quelques jours.



Le changement se situe aussi à l’arrière. L’iPhone 10 troque l’aluminium pour une plaque de verre. Cela lui permet d’être rechargé sans fil sur un support à induction. Le système est plus lent que la charge traditionnelle mais pratique pour charger l'iPhone au bureau ou sur une table de chevet la nuit. L'iPhone X est aussi compatible avec la charge rapide pour gagner une demi-charge en 30 minutes. Mais Apple ne fournit qu'un chargeur classique à l'achat. Compter entre 15 et 100 euros pour un chargeur à induction. Le modèle AirPower permettant de charger aussi l'Apple Watch devrait arriver dans les prochaines semaines. La batterie permet de tenir largement une journée.



Enfin comme l’iPhone 8 Plus, l’iPhone 10 bénéficie de la nouvelle puce A11 Bionic, un processeur très puissant calibré pour les usages les plus exigeants, notamment la réalité augmentée. Passer d'une application à l'autre se fait en toute fluidité et l'appareil n'a montré aucun signe de ralentissement après une semaine d'utilisation alors que la génération précédente accusait le coup depuis le passage sous iOS 11.

Conclusion

L'iPhone X n'est pas encore le smartphone du futur. Mais il mérite le titre de meilleur iPhone du moment et préfigure les prochaines évolutions du produit vedette d'Apple. Son écran est une franche réussite alors qu'il n'a pas encore exploité tout son potentiel du fait du retard à l'allumage des développeurs d'applications.



Capable de supporter les usages les plus exigeants, son processeur est un gage de durabilité. La disparition du bouton d'accueil emblématique de l'iPhone se fait finalement oublier rapidement. Seul le nouveau système de déverrouillage Face ID demande un temps d'adaptation. Le prix reste élevé, mais il ne semble pas avoir découragé les clients d'Apple. Selon certaines études, les ventes de l'iPhone X pourraient permettre à Apple de repasser numéro un mondial avant Noël.