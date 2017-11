publié le 09/11/2017 à 20:40

Ne soyez pas surpris si vos conversations Messenger sont désormais interrompues par un dénommé M. En marge du lancement du paiement via Messenger en France, Facebook a officialisé mardi 7 novembre l'arrivée de l'assistant virtuel M dans la dernière mise à jour de la version française de son application de messagerie.



Annoncé comme une expérience d'intelligence artificielle en 2015, M est décrit par Facebook comme "un assistant virtuel de Messenger qui grâce à l'intelligence artificielle vous suggère des actions en rapport avec vos conversations, comme les paiements".

"M est l'assistant numérique qui viendra vous suggérer de rembourser un ami quand ce sujet vient dans la conversation. Vous aurez une recommandation et vous n'aurez plus qu'à envoyer l'argent", expliquait mardi 7 novembre David Marcus, responsable de Messenger, dans RTL Grand Soir. Le déploiement de M semble progressif et ne touche pas encore tous les utilisateurs français de Messenger. Il devrait être généralisé dans les prochaines semaines.





Des actions limitées pour l'instant

Lancé aux États-Unis depuis deux ans, M embrasse un champ d'action limité en France. Il est pour l'instant seulement capable d'effectuer sept actions : transférer de l'argent, créer un sondage, insérer un sticker, souhaiter un joyeux anniversaire, partager la position et lancer un appel audio ou vidéo directement dans une conversation.



Aux États-Unis, M pousse la tâche plus loin. Il peut être utilisé pour acheter des objets, faire livrer des cadeaux, réserver des restaurants ou des voyages, prendre des rendez-vous et de nombreuses autres actions du quotidien. Il s'inscrit dans la volonté de Facebook de monétiser l'audience milliardaire de Messenger en mettant en relation les usagers et les entreprises par l'intermédiaire des chatbots.



Contrairement à Siri ou Google Assistant, l'assistant de Messenger n'a pas de voix. Il apparaît automatiquement lorsqu'il reconnaît des intentions, des mots reconnus par son intelligence artificielle. Il s'appuie sur les techniques d'apprentissage automatique de l'IA pour suggérer des actions pertinentes pour faire avancer la conversation.

M n'espionne pas, il reconnaît les intentions

"M ne vous espionne pas et ne sait que vous devez de l'argent ni dans quelle proportion. Mais il reconnaît que vous parlez d'argent car il identifie le signe euro ou dollars dans la discussion. Un mot-clé qui déclenchera la recommandation au bon moment", expliquait encore David Marcus à RTL. Il est vrai qu'au regard de l'inestimable quantité de données personnelles qui lui sont confiées tous les jours, Facebook n'a pas besoin d'espionner ses utilisateurs.



Dans le même ordre d'idée, si deux personnes hésitent entre deux restaurants pour sortir dîner, M suggérera de créer un sondage pour trancher. Et s'il observe que vous ne donnez suite à aucune de ses suggestions, il s'arrêtera de lui-même d'en proposer afin de ne pas proposer une expérience négative susceptible de réduire le temps passé sur Messenger. Il est aussi possible de le désactiver manuellement dans l'onglet "suggestions " des paramètres de l'application.