publié le 06/09/2017 à 17:25

Cette année, la rentrée des nouvelles technologies est placée sous le signe de la réalité augmentée. Un an après avoir donné un aperçu ludique de ses capacités à travers l'application Pokémon Go, cette technologie est en passe de s'ouvrir au grand public sous l'impulsion des efforts des géants du numérique qui multiplient les investissements et les annonces afin de la rendre accessible au plus grand nombre. Avec en creux l'ambition d'imposer leur solution comme la plateforme de référence de l'ère post-smartphone.



La réalité augmentée consiste à projeter des éléments virtuels (du texte, des images ou des animations) dans le réel à travers la caméra d'un smartphone ou un casque dédié. Moins isolante que la réalité virtuelle, elle ne plonge pas l'utilisateur dans un monde créé de toutes pièces mais se contente d'apporter des informations utiles au réel. Elle est porteuse de débouchés économiques prometteurs et trouve de nombreuses applications professionnelles ou grand public.

iOS 11 va ouvrir des millions d'iPhone à la réalité augmentée

Grâce aux progrès des smartphones les plus récents, désormais capables d'analyser l'environnement, sa profondeur et sa topographie pour y superposer des éléments numériques avec réalisme, Apple et Google se sont mis en tête d'apporter cette technologie sur des centaines de millions d'appareils cet automne. Dans cette perspective, les deux géants ont annoncé ces dernières semaines le lancement de ARKit et ARCore, leurs plateformes respectives permettant aux développeurs de créer des expériences de réalité augmentée pour iOS et Android.

Disponible après le 12 septembre, la prochaine mise à jour iOS 11 permettra aux propriétaires d'iPhone et d'iPad de profiter de cette technologie sans avoir à changer d'appareil, simplement par l'intermédiaire de la caméra de leur smartphone ou de leur tablette. Apple a déjà présenté plusieurs usages concrets montrant à quoi ressemblera la réalité augmentée à la sauce iOS.



Une application développée par Ikea permettra par exemple de visualiser un meuble dans son propre mobilier avant même de l'acheter et un jeu géolocalisé inspiré de la série Walking Dead proposera d'affronter des zombies surgissant devant soi. D'autres applications permettront de mesurer des distances ou de scanner des objets pour obtenir des informations sur eux. Toutes seront compatibles avec les prochains iPhone qui devraient intégrer des fonctions de réalité augmentée.

> Avec iOS 11, IKEA proposera Place Durée : 01:26 |

Google veut installer cette technologie sur 100 millions d'appareils

Avec ARCore, Google donne à peu près les mêmes outils aux créateurs d'applications pour démocratiser la réalité augmentée sur Android. Le système utilise la caméra du smartphone pour détecter les mouvements, analyse l'environnement pour détecter les surfaces horizontales et observe la lumière pour la reproduire sur les éléments virtuels intégrés dans le plan pour plus de réalisme. Déjà disponible sur le Google Pixel et le Galaxy S8 de Samsung en version preview, ARCore sera compatible avec les prochains smartphones Android haut de gamme à la sortie de sa version finale en décembre. Google vise 100 millions d'appareils dans un premier temps.

> Introducing ARCore

À l'origine, Google misait sur Tango, un projet plus ambitieux consistant à équiper la caméra d'un smartphone d'un capteur infrarouge et d'un capteur de profondeur pour mesurer les distances. Mais il nécessitait des appareils conçus spécialement à cet effet et seuls le Zenphone AR d'Asus et le Phab 2 Pro de Lenovo en auront fait usage pour des ventes dérisoires.



Google a aussi dans ses cartons l'application Lens, une technologie de reconnaissance d'objets utilisant la caméra du smartphone pour scanner des des lieux ou des objets et donner des informations utiles à leur sujet en sollicitant l'intelligence artificielle de Google Assistant. Elle permettra par exemple de scanner un code WiFi, de traduire une langue étrangère ou d'afficher le prix des consommations d'un bar en pointant simplement son téléphone vers l'objet en question.

> Google Lens in Google app 7.9

Un scanner 3D directement dans le dernier mobile Sony

Plateforme privilégiée par Apple et Google pour démocratiser la réalité augmentée, la caméra avait déjà permis à des millions d'adolescents de découvrir cette technologie à travers les filtres de Snapchat, bien avant Pokémon Go. C'est aussi le vecteur utilisé par Facebook et sa filiale Instagram pour faire se rencontrer les mondes numériques et physiques en ajoutant des éléments et effets virtuels au monde réel à travers la caméra de leur application mobile.



Au salon IFA de Berlin, Sony s'est lancé dans la bataille avec une application embarquée dans sa dernière génération de smartphones Xperia XZ1 capable de scanner des objets et des personnes en trois dimensions afin de les intégrer ensuite dans des photos ou des vidéos, voire de les imprimer. À terme, il sera même possible d'insérer son avatar 3D dans les jeux vidéos de la PS4, promet le constructeur japonais.

> 3D Creator – A new world of possibilities on Xperia

Le 3D Creator de Sony rappelle l'application Capture 3D, annoncée par Microsoft en octobre 2016 lors de la présentation de la mise à jour Creators Update de Windows 10 dont l'un des objectifs est de développer les usages en 3D. Cette application devait permettre de filmer un objet avec un smartphone pour le convertir en objet 3D réutilisable dans les logiciels de Windows 10. Mais elle n'a pas été déployée avec la mise à jour Windows 10 et ne serait plus une priorité pour la firme de Redmond.

Microsoft persiste avec les casques pour sa réalité mixte

Pour Microsoft, l'avènement de la réalité augmentée passe en effet par des appareils plus élaborés que les smartphones. Commercialisé depuis 2016, le casque Hololens permet d'ajouter des hologrammes à l'environnement de l'utilisateur qui peut interagir avec eux. Bardé de capteurs et fort d'un véritable ordinateur holographique, il est plus onéreux (à partir de 3.000 dollars) et s'adresse aux professionnels et au monde industriel.



Microsoft défend aussi la plateforme Windows Mixed Reality qui combine réalité virtuelle, réalité augmentée et technologies holographiques et fonctionne sous Windows 10. Les premiers casques dédiés à cette technologie ont été présentés par les partenaires de Microsoft à l'IFA. Plus abordables (à partir de 349 dollars), ils fonctionnent avec des PC modestes, une paire de contrôleurs et proposent des applications diverses comme le jeu, le surf Internet ou la lecture de vidéos. Tous les moyens sont bons pour ne pas rater le virage de la réalité augmentée.