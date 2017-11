VIDÉO - L'iPhone X est-il l'iPhone le plus fragile de tous les temps ?

publié le 09/11/2017 à 07:27

Si vous venez d'investir au moins 1.159 euros pour acquérir l'iPhone X, vous feriez mieux de compléter cet achat par celui d'une coque de protection et d'un protège-écran. Selon les conclusions de plusieurs sites spécialisés américains, le dernier smartphone d'Apple est l'iPhone le plus fragile jamais commercialisé par la marque à la pomme. Les résultats de leurs crash tests mettent en lumière une grande vulnérabilité de l'appareil aux chutes, le verre et le cadre montrant des signes de faiblesse dès le premier impact.



Disponible depuis le 3 novembre, l'iPhone X est l'iPhone développé par Apple pour marquer le dixième anniversaire de son produit vedette. Il embarque plusieurs technologies inédites pour un smartphone du groupe, comme un écran OLED et un système de reconnaissance faciale.

Son design rompt avec les standards en vigueur chez l'iPhone depuis plusieurs années puisqu'il embarque un écran qui s'étend d'un bord à l'autre de la face avant de l'appareil et un dos entièrement recouvert de verre. L'ensemble est logé dans un cadre en acier inoxydable.

Résistant aux affres du quotidien, pas aux chutes

À l'instar des iPhone 8 et 8 Plus, l'iPhone X affiche donc deux surfaces exposées aux chutes. Les premiers tests réalisés par le site CNETont montré qu'il était plutôt résistant aux rayures et aux éraflures, seul le papier de verre laissant des dommages visibles sur la face avant et à l'arrière. Le YouTubeur JerryRichEverithing a également constaté que l'écran et l'arrière de l'iPhone X ne craignaient pas les brûlures non plus.

> iPhone X Durability Test - Scratch BURN and Bend TESTED!

Les choses se sont gâtées lorsque l'iPhone X a été soumis aux chutes. Après avoir fait tomber l'appareil d'environ un mètre de hauteur, CNET a constaté qu'il montrait des dommages dès le premier impact. "Le dos a frappé le sol en premier avant de se retourner sur l'écran. Le verre s'est brisé à plusieurs endroits", écrit le journaliste. Tombé à plat sur la face avant, l'écran s'est fissuré sur sa partie inférieure lors de la deuxième chute, une fissure traversant entièrement l'écran.



L'appareil est toujours fonctionnel mais totalement défiguré. "L'iPhone X peut probablement supporter l'usure quotidienne mais il est hors de question de le laisser tomber sans coque de protection", écrit le site en conclusion de ces tests (qui n'ont pas de valeur scientifique).

> iPhone X drop test

Spécialiste de l'assurance pour smartphones et autres appareils électroniques, l'entreprise SquareTrade a soumis l'iPhone X à une série de tests en laboratoire afin d'observer sa résistance à différentes agressions. Si l'appareil résiste plutôt bien à une immersion de 30 minutes à 1,5 mètre de profondeur, il supporte mal les chutes laissant l'écran inopérant et le terminal difficile à tenir en main.



La caméra frontale et l'écran ont par exemple été rendu totalement hors d'usage par une chute de deux mètres. La société conclut que l'iPhone X est l'iPhone "le plus cassant, le plus cher et le plus coûteux en réparation de tous les iPhone".

> SquareTrade iPhone X Breakability

Conçu pour être durable, pas indestructible

Apple a répondu à CNET : "Le nouvel iPhone est conçu pour être durable mais pas indestructible. Il passe par des tests rigoureux en conditions réelles. L'iPhone X est fabriqué à partir du verre le plus durable jamais fabriqué dans un smartphone avec une couche de protection 50 % plus profonde grâce à notre procédé d'échange d'ions, le tout renforcé par une structure interne soudée au laser, en acier et en cuivre […] Si quelqu'un est préoccupé par le fait de laisser tomber son iPhone et de l'endommager, nous vous suggérons d'utiliser l'un des nombreux et beaux étuis".





La sortie de l'iPhone X s'est accompagnée d'une mise à jour de la grille des tarifs des réparations hors garantie effectuées par Apple. Hors garantie, la réparation de l'écran et les dommages supplémentaires sont facturés respectivement 321,10 euros et 311,10 euros. Apple propose la garantie AppleCare+ permettant de changer l'écran de l'iPhone X pour 92 euros et de le réparer pour 99 euros à 229 euros. Les coques de protection sont vendues à partir de 39 euros et les protège-écran à partir de 29,95 euros.