Voila donc la nouvelle révolution de l'iPhone. Dix ans après la sortie du premier modèle du smartphone emblématique d'Apple, la marque à la pomme a présenté mardi 12 septembre à Cupertino l'évolution la plus importante de son produit vedette. L'iPhone X (prononcer "10") concentre plusieurs technologies inédites chez Apple. Un écran OLED intégral, une technologie de reconnaissance faciale, des fonctions de réalité augmentée et un système de charge par induction. Des évolutions déjà aperçues chez la concurrence qui modifient en profondeur le fonctionnement de l'iPhone.

Un écran total

Dès le premier regard, l'iPhone X tranche avec les standards des smartphones Apple. Son écran Super Retina Display OLED recouvre quasiment la totalité de la face avant de l'appareil. Les bordures d'écran sont réduites à la portion congrue et permettent au smartphone d'afficher une diagonale d'écran de 5,8 pouces pour un encombrement à peine supérieur à celui de l'iPhone 7. Comme si l'on avait logé l'écran de l'iPhone 7 Plus dans un iPhone 7. La technologie OLED, une première pour un iPhone, offre plus de contrastes et des couleurs plus riches que le standard LCD habituellement utilisé par Apple pour ses smartphones.

De nouveaux gestes à adopter

L'allongement de la taille de l'écran n'est pas sans conséquence pour le reste de l'appareil. Le bouton d'accueil et le lecteur d'empreintes digitales Touch ID font les frais de cette évolution, poussant Apple à adapter son système d'exploitation. L'iPhone X inaugure ainsi de nouveaux gestes. Il faut appuyer sur l'écran ou le redresser pour réveiller l'iPhone, faire glisser le doigt de bas en haut pour retourner à l'écran d'accueil, effectuer une pression au centre de l'écran pour lancer le multitâche et appuyer sur le bouton d'alimentation pour solliciter Siri. Des gestes plutôt naturels qui devraient vite faire oublier le bouton d'accueil central.

Face ID : regarder l'écran pour le déverrouiller

À défaut d'être parvenu à intégrer le lecteur Touch ID directement sous le nouvel écran OLED, Apple a fait le choix de le mettre au placard plutôt que de le déporter sur la tranche ou ou dos de l'appareil comme le proposent LG ou Samsung. À la place, Apple propose désormais la technologie de reconnaissance faciale Face ID. Il suffit de regarder l'écran pour qu'il se déverrouille. Ce système utilise les capteurs de l'iPhone et un réseau neuronal pour générer un modèle en 3D du visage de l'utilisateur amélioré à chaque fois qu'il regarde son smartphone. Apple promet qu'une photo ne pourra pas le duper et annonce un taux d'erreur d'un sur un million, contre un sur 50.000 pour l'ancien système.

3D et réalité augmentée : une nouvelle ère d'applications

Apple utilise aussi la reconnaissance faciale pour créer des Animojis, des avatars animés en 3D basés sur les mimiques et la voix de l'utilisateur pouvant prendre la forme d'animaux et être utilisés à la place de messages vocaux. Ce programme amusant fut l'un des plus populaires de la keynote. Ces nouveaux capteurs et la nouvelle puce A11 Bionic font de l'iPhone X un appareil taillé pour la réalité augmentée. Des applications permettant de transformer un bureau en champ de bataille ou de faire apparaître une carte stellaire dans le ciel à travers la caméra de l'iPhone ont été présentées pendant la keynote.

Enfin la charge sans-fil

Composé d'un grand angle et d'un téléobjectif de 12 Mégapixels, l'appareil photo de l'iPhone X accueille une fonction permettant d'améliorer les portraits en jouant sur le flou d'arrière-plan et l'éclairage pour générer des ambiances artistiques. Dernière nouveauté, et non des moindres, l'iPhone X pourra se recharger sans-fil sur un support à induction à connectivité Qi (le standard Wireless), l'AirPower, qui sera disponible au cours de l'année et pourra accueillir jusqu'à trois appareils Apple en même temps. Apple promet deux heures d'autonomie supplémentaires à l'iPhone X par rapport à l'iPhone 7.

Le smartphone le plus cher du monde

Tout ce chamboulement a un prix. Smartphone le plus haut de gamme d'Apple, l'iPhone X sera vendu en France à 1.159 euros en version 64 Go et 1.329 euros en version 256 Go. Ce qui en fait le smartphone le plus cher du monde et donne un regain d'intérêt aux iPhone 8 et 8 Plus. Quant à sa commercialisation, il faudra patienter jusqu'au 27 octobre pour les précommandes, pour des premières livraisons le 3 novembre, et vraisemblablement s'attendre à un déploiement progressif en boutique.