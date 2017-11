iPhone X : le face ID sait-il faire la différence entre des jumeaux ?

publié le 06/11/2017 à 11:40

Le Face ID de l'iPhone X peut-il être troublé par des jumeaux ? La reconnaissance faciale est la grande nouveauté proposée par le smartphone d'Apple. Elle permet de déverrouiller le mobile d'un simple regard. Alors que le nouvel iPhone est officiellement sorti le vendredi 3 novembre, France 24 a demandé à des jumeaux de tester le système de reconnaissance faciale d'Apple.



Dans une vidéo publiée sur Facebook par Mashable France 24, plusieurs jumeaux témoignent : "Je ne suis pas sûr que le Face ID fonctionnera. Je pense qu'on se ressemble énormément", déclare Marc Franklin, l'un des jumeaux. "On a déjà eu des problèmes avec ce type de technologie qui nous confondent l'un avec l'autre", ajoute Carlos Cadorniga, un autre participant venu avec son frère Alex.

L'un des jumeaux teste ainsi le scan en enregistrant son visage avec l'iPhone X. L'autre jumeau récupère ensuite l'iPhone et réalise sa photo à son tour. L'ultime étape consiste ensuite à savoir si l'écran va se déverrouiller grâce à la reconnaissance faciale du Face ID. Et selon le test, il y a une faille, puisque l'écran se déverrouille.



"Ne vole pas mes notes et mes données", lance l'un des jumeaux à son frère, peu surpris. "L'iPhone X n'est pas 'jumeau compatible'", poursuit-il. Pour en avoir le cœur net, les deux hommes ont refait le test une seconde fois, en retirant leurs lunettes de vue. Même scénario, le téléphone se déverrouille sans problème. "Je vais lire tous ses messages", s'amuse l'un d'entre eux. L'iPhone X est de loin le portable le plus cher de l'histoire de la marque californienne, avec un coût qui s'élève à partir de 1.159 euros en France.