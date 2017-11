publié le 07/11/2017 à 07:38

C'est l'une des fonctionnalités les plus gadgets de l'iPhone X, la dernière version du smartphone d'Apple vendu à partir de 1.159 euros depuis le 3 novembre. La caméra TrueDepth de l'appareil permet de créer des Animojis, des avatars d'animaux animés qui suivent et reproduisent les mouvements du visage et la voix de l'utilisateur grâce aux capteurs en trois dimension du module.



Après avoir quasiment volé la vedette à l'iPhone X lors de la keynote de rentrée d'Apple, cette fonctionnalité n'est pas loin d'être celle qui fait le plus réagir sur les réseaux sociaux depuis la sortie du téléphone.

Tout a commencé dans la soirée du 3 novembre. Journaliste pour le média américain Fast Company, Harry MacCracken a publié un karaoké de Bohemian Rhapsody de Queen enregistré avec les Animojis du lapin et du poulet. Ainsi naissait le Karaoké Animoji. Depuis, des centaines de vidéos de karaoké interprétés par des Animojis ont déferlé sur la toile, donnant l'impression d'assister à la naissance des premiers mèmes de riches (un phénomène repris en masse sur Internet), l'iPhone X étant le smartphone le plus coûteux du monde. Les propriétaires d'iPhone X partagent leurs créations sur le hashtag #AnimojiKaraoke.

More Animoji Karaoke for you. pic.twitter.com/pxvxfCUTi2 — Harry McCracken ¿¿ (@harrymccracken) November 2, 2017

Cette utilisation des Animojis n'a visiblement pas été pensée par Apple. La marche à suivre pour créer son propre karaoké avec les animaux animés de l'iPhone X est en effet assez complexe. Il faut d'abord passer outre la limite de dix secondes inhérente à l'application iMessage, qui contient les Animojis, en enregistrant l'écran de l'iPhone depuis le centre de contrôle.



Puis il faut recaler l'enregistrement final avec un logiciel de montage comme iMovie. Selon 01Net, des développeurs travaillent déjà sur des applications permettant de simplifier la création de karaokés avec les Animojis.