VIDÉO - CES 2017 : prise en main du nouveau Samsung Galaxy A5

Le constructeur coréen a présenté la dernière version de son smartphone best-seller de l'année 2016.

06/01/2017

Pour rebondir à l'issue d'une année noire marquée par le naufrage industriel du Galaxy Note 7, Samsung s'appuie sur ses points forts. Outre le Galaxy S7, dont le successeur devrait être présenté au Mobile World Congress de Barcelone en février prochain, le plus gros succès du Coréen en matière de téléphonie est la série Galaxy A.



Ces smartphones de milieu de gamme ont figuré parmi les meilleures ventes du groupe l'an dernier. Samsung a profité du Consumer Electronic Show de Las Vegas pour dévoiler leur mise à jour 2017 au grand public.



Trois modèles aux formats différents et aux caractéristiques très proches, empruntant à la fois au Galaxy S7 et à leurs prédécesseurs, ont été annoncés par le fabricant coréen. Seuls deux d'entre eux, les Galaxy A3 et A5, s'affichaient dans les allées du salon américain. Comme l'an dernier, le Galaxy A7 ne sera pas commercialisé en France.

Étanchéité et capteur d'empreinte digitale

Les Galaxy A3 et A5 sont des versions light du Galaxy S7, le porte-étendard du savoir-faire du groupe en matière de téléphonie. Ils reprennent sa silhouette générale avec un dos légèrement bombé plus agréable à prendre en main, comme RTL Futur a pu le constater avec un modèle A5.

Ils héritent également de la certification IP68 signifiant qu'ils peuvent aller dans l'eau à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes et qu'ils résistent à la poussière et au sable. Ils embarquent aussi la fonction "Always on display", affichant en permanence l'heure et la date sur l'écran verrouillé du téléphone.



Le Galaxy A3 et le A5 ont des écrans HD et Full HD Super Amoled inchangées, de 4,7 pouces pour le premier et 5,2 pour le second. Ils bénéficient d'un système de recharge rapide en passant à un raccordement USB-C et sont désormais tous les deux dotés d'un lecteur d'empreinte digitale sur le bouton home.

Appareil photo amélioré

Samsung a amélioré leur appareil photo avec un système d'autofocus plus rapide et de meilleures performances en basse luminosité. Les capteurs sont désormais de 16 mégapixels à l'avant et à l'arrière pour le A5 et de 13 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant pour le A3. Ce dernier est également un peu moins véloce avec un processeur 8 coeurs à 1,6 GHz et 2 Go de RAM, contre une puce 8 coeurs à 1,9 GHz et 3 Go de RAM pour le A5.



Disponibles en précommande le 20 janvier prochain et en boutique début février, les Galaxy A3 et A5 sont vendus au prix de 329, et 429 euros, avec respectivement 16 et 32 Go de mémoire interne.