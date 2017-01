CES 2017 : CT Band, le bracelet qui rend toutes les montres connectées

INVITÉ RTL - Lucas Goreta, le PDG de Rifft, présente CT Band qui va être présenté au CES de Las Vegas.

par Bénédicte Tassart publié le 06/01/2017

Cette année, la société Rifft participe au CES de Las Vegas où elle va présenter le bracelet connecté CT Band et recevoir deux awards, dans deux catégories différentes. Ce bracelet transforme une simple montre en montre connectée. "L'idée principale du produit, c'est de séparer deux choses fondamentales : le design et l'électronique", explique Lucas Goreta, le PDG de Rifft. Concrètement, ce bracelet permet de rendre n'importe quelle montre intelligente. Une montre de marque peut ainsi devenir une montre connectée grâce à un procédé très simple. "Il n'y a aucun problème pour l'attacher", insiste Lucas Goreta.



"Dans ce bracelet, on a concilié deux mondes : celui du bracelet physiologique et celui des montres connectées", détaille le PDG. Ainsi, via un petit écran sur le bracelet, il est possible de répondre à un appel, lire ses mails et ses sms, ou encore consulter ses rappels de rendez-vous. "On peut piloter l'écran grâce à un touchtab, indépendamment d'un téléphone".