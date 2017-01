Révélation du dernier CES, la start-up nantaise 10-Vins revient avec une nouvelle machine portée sur la recommandation.

par Benjamin Hue publié le 07/01/2017 à 07:05

Révélée en 2016 au Consumer Electronic de Las Vegas, où elle avait reçu le prix de la meilleure start-up, la société nantaise 10-Vins n’est pas passée inaperçue cette année dans les allées du plus grand salon de l’électronique grand public mondial.



Le ministre de l’Économie, Michel Sapin, a fait une halte remarquée au stand de la stat-up, jeudi 5 janvier, où il a coiffé un béret le temps de déguster un verre, accompagné de la secrétaire d’État au Numérique, Axelle Lemaire.



Quelques jours plus tôt, en amont de l’ouverture du salon au public, 10-Vins avait présenté une nouvelle version de son produit phare, la D-Vine, une machine de dégustation de vin au verre dans laquelle on insère des flacons qui sont aérés et mis à température idéale avant d'être versés dans un verre. Un concept qui lui a valu d'être rapidement surnommée "Nespresso du vin" dans les médias. Ses créateurs y voient plutôt une façon de jeter un pont entre une tradition française de plusieurs siècles et une excellence plus récente dans le numérique.

Baptisée Connect, la nouvelle machine est dotée d’un écran tactile permettant de gérer sa cave de vins et recevoir des recommandations personnalisées à la manière d’un sommelier électronique. La Connect vise avant tout l’hôtellerie, afin de surfer sur le succès de la première version, déjà installée dans plusieurs hôtels parisiens. Elle espère également profiter du CES pour s’implanter aux États-Unis. Malgré son prix supérieur à 800 euros, la D-Vine avait aussi séduit plusieurs centaines de particuliers.