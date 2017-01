Inspiré par l'ADN de Pixar, ce robot intelligent s'apparente plus à compagnon qu'à un assistant domestique.

> Life with Kuri: Let's Play Crédit Image : Mayfield Robotics

par Benjamin Hue publié le 04/01/2017 à 19:04

Avec sa petite tête ronde, sa manière de rouler des yeux pour acquiescer et les drôles de sons qu’il émet pour s’exprimer, ce robot domestique a réussi à rendre une intelligence artificielle plus attachante que les assistants numériques de Google et d'Amazon. Présenté au Consumer Electronic Show de Las Vegas, Kuri utilise, comme eux, des algorithmes d'apprentissage automatique pour interagir avec l'homme, contrôler des objets connectés et surveiller votre maison. Mais avec ses faux airs de R2D2 ou de Wall-E, il lui est plus facile d'échanger, et notamment avec les enfants.



Développé dans le plus grand secret par Mayflied Robotics, une start-up détenue et financée par Bosch, Kuri embarque quatre microphones, d'une caméra HD et des capteurs lui permettant de reconnaître les voix et les visages et de se déplacer sur trois roues en évitant les obstacles. Il fonctionne avec une application afin de pouvoir l'utiliser à distance. Et lorsqu'il n'a plus de batterie, il se rend à sa base de recharge comme un grand.



Il ne lui manque que la parole, le robot n'étant pas doté d'une voix de synthèse lui permettant de répondre autrement que par des mouvements de tête, des sons et des lumières. Disponible en précommande aux États-Unis, Kuri est vendu 699 dollars. On ignore pour l'instant s'il sera commercialisé en France.