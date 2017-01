Au CES de Las Vegas, la bataille autour des normes des écrans télé fait rage

Les géants de l'électronique se rendent coup pour coup pour écrire l'avenir des écrans de télévision.

05/01/2017

En matière de téléviseurs, le Consumer Electronic Show de Las Vegas est souvent fertile en innovations. Cette édition 2017 n'a pas dérogé pas à la règle, tant, à la veille de l'ouverture du salon au grand public, prévue ce jeudi 5 janvier, il n'y en avait quasiment que pour eux mercredi, où quatre des principaux acteurs du secteur organisaient des conférences de presse aux quatre coins de la ville pour présenter leurs nouveautés et dessiner les tendances de l'année à venir. Avec, en creux, la bataille pour la succession du LCD, la norme qui équipe aujourd'hui la majorité des écrans plats du marché.



LG a ouvert le bal en début de journée en dévoilant sa nouvelle gamme de téléviseurs ultrafins "LG Signature Oled", déclinée en une dizaine de modèles HDR au son Dolby Atmos. Pionnier de l'Oled depuis trois ans, le Coréen a fait la démonstration de sa maîtrise de cette technologie, qui, en plus d'assurer une luminosité supérieure au LCD pour une consommation d'énergie plus faible, permet de fabriquer des écrans plus fins.



En dévoilant un écran Signature 4K Oled W de 2,57 mm d'épaisseur plus fin qu'un smartphone, l'effet fut réussi. Pour parvenir à ce résultat, LG a déporté l'électronique nécessaire au fonctionnement de l'écran au sein d'un routeur relié par un câble ultrafin faisant transiter le signal vidéo et le courant. Revers de la médaille, le téléviseur est tellement fin qu'il a besoin d'être accroché au mur ou fixé à un pied pour tenir droit. Il sera vendu dès avril aux États-Unis à partir de 8.000 dollars.

Panasonic et Sony misent à leur tour sur l'Oled

LG n'est plus le seul constructeur à miser sur l'Oled. Panasonic lui avait emboîté le pas en cet automne en lançant un écran 65 pouces (165 cm) en Europe. Le Japonais a révélé à Vegas un téléviseur haut de gamme de nouvelle génération avec une dalle Oled conçue par LG Display agrémentée de son propre savoir-faire en matière de traitement d'images. Panasonic annonce une luminosité record, une certification THX et une compatibilité HDR 10. Les tarifs n'ont pas été communiqués mais le lancement devait intervenir en juin.



Fabricant de dalles Oled pour moniteurs de contrôle de la première heure, Sony s'est enfin lancé sur le marché des téléviseurs Oled en dévoilant au CES sa nouvelle série Bravia A1. Déclinée en trois tailles différentes de 55, 65 et 77 pouces (140, 165 et 195 cm), cette gamme supporte la définition UHD, le 4K et le HDR avec la norme Dolby Vision. Elle bénéficie de la qualité de traitement de l'image de la marque (processeur X1 Extrême, technologie Triluminos et moteur X_Reality) et mise sur le design et le travail du son, délivré par des hauts-parleurs à l'arrière de l'écran pour un rendu plus immersif, pour faire la différence.

Premières QLED TV chez Samsung

Numéro un mondial du secteur, où il représente près d'un tiers des ventes, Samsung est déterminé à supplanter l'Oled avec sa propre technologie Quantum Dot. Le géant coréen a présenté pour cela sa toute première série de téléviseurs QLED, trois modèles de 49 à 85 pouces censés délivrer des noirs plus profond, des couleurs plus contrastées et une luminosité record, un peu sur le même modèle que l'Oled (chaque sous-pixel Quantum Dot émet sa propre lumière).



Smart TV oblige, les téléviseurs embarquent l'interface maison Tizen, plusieurs plateformes de contenus (Netflix, Canal +, Molotov et Spotify) et le Smart Hub permettant de les connecter à un smartphone via l'application compagnon. Les Samsung QLED Q7, Q8 et Q9 seront disponibles mi-2017. Les prix n'ont pas encore été communiqués.