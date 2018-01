"Souviens-toi" : Sami Bouajila et Marie Gillain mènent un thriller complexe

publié le 09/01/2018 à 18:15

Tout commence par une scène de meurtres. Un acte froid dans des conditions opaques et avec des enquêteurs circonspects autant qu'horrifiés. Souviens-toi, la mini-série de M6 dont les deux premiers épisodes seront diffusés mercredi 10 janvier, est le dernier bébé de la chaîne. Un thriller sombre porté par Sami Bouajila et Marie Gillain et réalisé par Pierre Aknine (Fais pas ci, fais pas ça entre autres).



Sans rien trahir de l'intrigue, l'histoire tourne autour du meurtre d'une famille, dont seule la fille sort indemne avec le choc post-traumatique qui en découle. Elle semble avoir assisté au massacre de ses parents et de son petit frère de 4 mois.

Afin de mener l'enquête, Benoît Belgarde campé par Sami Bouajila. Et comme il est facile de le deviner la jeune fille rescapée, Madeleine, devra être prise en charge psychologiquement. Et c'est le docteur Marie Kempf, jouée par Marie Gillain, qui sera sollicitée afin de percer le mystère que renferme le mutisme de la seule témoin du crime.

Une intrigue plutôt complexe et bien ficelée

À l'image des derniers succès des fictions françaises, la trame se passe en province dans un univers où la proximité géographique et les liens entre les personnages augmentent le cloisonnement. L'ambiance de thriller est ainsi bien reproduite et les plans serrés toujours prompts à garder le téléspectateur et la téléspectatrice en haleine.



Côté intrigue, sans être révolutionnaire elle reste bien ficelée avec assez de sujets en parallèle pour complexifier et étoffer le sillon principal. Problèmes personnels, passé trouble et secrets en tous genres compliquent la tâche de chacun. Le premier épisode et une partie du deuxième plantent le décor avant de dérouler le tout sur les 6 épisodes de cette saison.



Côté comédiens, le casting fonctionne bien. À commencer par Zélie Rixhon, qui interprète Madeleine Frankwiller. Convaincante dans le rôle d'une fille de 8 ans traumatisée, parfois effrayante dans certains comportements que le mutisme accentue, Zélie Rixhon mérite d'être mentionnée.

Sami Bouajila et Marie Gillain au rendez-vous

Côté "stars" de la série, Sami Bouajila (Benoît Belgarde) est étonnant dans un rôle loin du flic hyper-actif et fonceur dans la manière de mener son enquête. Toujours posé, propre à prendre du recul, il tient plus de Colombo que de Jack Bauer, bien qu'il puisse avoir quelques coups de sang.



Lui aussi doit gérer des problèmes personnels et un passé douloureux que l'enquête fait resurgir.



Il forme un duo complémentaire avec Marie Gillain, alias Marie Kempf. Psychiatre spécialisée dans le traitement des chocs post-traumatiques, elle doit vivre avec un drame qui lui a fait prendre du recul sur sa profession.



Elle devra prendre sur elle afin de revenir en fonction et aider Benoît Belgarde dans son enquête. Là encore, l'évolution de l'intrigue et la résolution de ses propres soucis évolueront de concert. Et il n'y aura pas assez de 6 épisodes pour y arriver.



Au final, Souviens-toi est une série bien adaptée à la télévision et qui meublera à merveille les 3 prochains mercredis de M6. Le thriller bien construit ne manque pas de rebondissements et si le scénario ne prend pas beaucoup de risques, il est de qualité pour une série de ce genre.