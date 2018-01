"Blacklist" : la 4e saison diffusée sur TF1 à partir de fin janvier

publié le 03/01/2018 à 13:45

Red Reddington et Liz Keen seront bientôt de retour sur les écrans français. En effet, TF1 a annoncé que la saison 4 de Blacklist serait diffusée dès le 24 janvier sur la première chaîne. James Spader et Megan Boone rempilent dans une saison déjà proposée aux États-Unis et dont les fans français devraient se délecter après le rebondissement de la fin de saison 3.



Ainsi, l'identité du père de Liz étant connue, le personnage pourrait prendre une véritable ampleur dans les épisodes de la prochaine fournée de la série. Une ouverture de la trame qui devrait maintenir les fans en haleine et peut-être même en attirer d'autres. Un effet qui n'a néanmoins pas eu lieu aux États-Unis.

Les audiences moyennes de 9,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices sur NBC marquent une nette baisse par rapport aux près de 15 millions de personnes massées devant la saison 1. Sur TF1, la saison 3 tournait autour des 3,5 à 3,9 millions de fidèles. Des scores qui permettaient à la Une de garder le tête des prime time la plupart du temps.