Emilia Clarke & Kit Harington Presenting At The Golden Globes 2018

publié le 08/01/2018 à 07:53

Si Game of Thrones n'a reçu aucun Golden Globe, la série était tout de même l'une des stars de la soirée. Pour cette 75e cérémonie, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) et Kit Harington (Jon Snow), stars de Game of Thrones, ont fait une apparition remarquée. Quelques jours après l'annonce de HBO annonçant la saison 8 du show planétaire, le duo emblématique de Westeros a remis le Golden Globe de la Meilleure série comique dans la nuit du 7 au 8 janvier.



Seth Meyers, qui présentait la soirée, a d'ailleurs annoncé leurs venues avec leurs titres dans la série : "Daenerys du Typhon de l'antique Valerya de la maison Targaryen, reine des Sept Royaumes, des Andals et des Premiers Hommes, l'Imbrûlée, Mère des Dragons, Briseuse de Chaînes" pour l'actrice et le simple "Jon", pour Kit Harington. Ce qui a provoqué l'hilarité de la salle.

Sur Twitter, les internautes se sont réjouis de retrouver les deux interprètes de Daenerys et Jon Snow, quelques mois après la fin de la saison 7, ils sont nombreux et nombreuses à décrire un "couple glamour". Un moment qui pourra faire patienter les fans, avant la diffusion de l'ultime saison de la série dès 2019.

Je suis vrmt choquée, offusquée, ébouriffée par la beauté de kit et et emilia mais ya pas que dans got qu'ils ont du sang royal je les aime de tout mon coeur en plus ils sont habillés en noir pour dénoncer ce que subissent les femmes que demande le peuple? #goldenglobes — i don't mind (@kitouxmoi) 8 janvier 2018

I can not believe kit and emilia invented beauty #GoldenGlobes pic.twitter.com/z1KKIYvt9e — ¿ (@MorIeybob) 8 janvier 2018