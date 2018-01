Carl et son père Rick dans la saison 8 de "The Walking Dead"

publié le 07/01/2018 à 08:00

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas encore vu l'épisode 8 de la saison 8, passez votre chemin, car la suite du texte contient de nombreux spoilers.



Un mois après sa pause, la saison 8 de The Walking Dead continue de faire pleurer les fans. Dans l'épisode 8, qui clôturait la première partie de la saison, les fans assistaient impuissants à la mort prochaine de Carl Grimes, le fils de Rick. Pendant l'attaque d'Alexandria par Negan, Carl fait tout son possible pour sauver les siens. S'il réussit sa mission, il révèle qu'il a été mordu par un zombie. Et pas de doute possible : Carl va mourir, il montre déjà les signes de l'infection.

Au-delà de la polémique autour de cette mort brutale (les fans ont lancé une pétition pour le renvoi du showrunner), Carl fera bien une apparition dans l'épisode 9 diffusé le 25 février aux États-Unis sur AMC et le lendemain en France sur OCS. Il a beau être condamné, on a du mal à penser que son père le laissera mourir au fond des égouts... Passage en revue des théories les plus possibles sur la dernière apparition du jeune héros.



Il pourrait obliger Rick à l'achever...

Dans tous les cas, il faudra s'attendre à une séquence larmoyante même si cela fait depuis de nombreuses saisons que les fans prévoient la mort de Carl. Après l'épisode 8 où il a montré à quel point il aurait pu être le digne successeur de son père, Carl voudra peut-être éviter de dire adieu à ses proches.



Le monde de The Walking Dead laisse peu de place à l'émotion de ses personnages, et Carl montre depuis des saisons qu'il est devenu un redoutable survivant et a laissé son enfance/adolescence de côté. Il pourrait donc demander à son père de l'achever, pour éviter de se transformer en zombie et attaquer ses proches. Comme lui avait demandé sa mère Lori, après la naissance de Judith dans la saison 3.

... ou demander à être abandonné

Les adieux pourraient être beaucoup trop douloureux pour Carl. Le jeune homme pourrait donc mettre un terme à cette funeste réunion et demander une arme avant de congédier ses proches.



Et si Michonne est comme une mère pour lui, la survivante pourrait accepter sa décision, contrairement à Rick. La scène risque d'être difficile pour ce dernier, qui a déjà beaucoup perdu dans l'aventure.



Nul doute que son désir de vengeance contre Negan sera décuplé... Et pourtant, Carl fera tout pour l'en dissuader, comme l'a expliqué Chandler Riggs dans un entretien pour le média The Hollywood Reporter.



"Dans l'épisode 9, Carl fera tout pour enseigner ce qu'il sait à Rick et surtout le convaincre de ne pas tuer tous les Sauveurs, parce qu'il y a toujours des gens biens. Alexandria, la Colline et le Royaume, tous voient peut-être Rick comme un Sauveur [un méchant]. Carl va essayer de lui transmettre une sorte d'humanisme", a confié l'acteur. Préparons les mouchoirs...