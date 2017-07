publié le 20/07/2017 à 11:36

Les fans de Batman sont aux anges. Quelques heures avant le début du Comic Con de San Diego, la grand-messe de la pop culture, la Batmobile de Justice League se dévoile. Le public pourra la découvrir en taille réelle, mais aussi sous la forme de son jouet Mattel. En mars denier, le réalisateur Zack Snyder avait déjà posté une photo du véhicule emblématique de Batman, qui fait donc peau neuve dans cette nouvelle aventure. Nul doute que la Batmobile sera l'une des attractions du Comic Con de San Diego, qui se déroule du 20 au 23 juillet en Californie.



On remarque que cette nouvelle version est beaucoup plus armée que celle de Batman V Superman. Canon sur le devant du capot, alliage ultra résistant contre les balles de toutes sortes... Un véritable char d'assaut qui sera sûrement très utile en cas de combat entre les membres de la Justice League (Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg et Aquaman) et Steppenwolf, le grand méchant du film.

La conférence de Warner Bros, qui produit le film, aura lieu le 22 juillet de 20h30 à 22h30. On peut espérer un nouveau trailer de Justice League avec le retour de Superman, jusqu'ici absent de la promotion du film. Une première bande-annonce pour Aquaman, dont la sortie est prévue pour décembre 2018, est également fortement attendue.