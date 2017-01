MINUTE PAR MINUTE - La cérémonie des Oscars se déroulera le 26 février prochain. En attendant, découvrez quels sont les films et acteurs nommés dans chaque catégorie.

Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP La scène de la cérémonie des Oscars en 2016 (archives)

par Cécile De Sèze publié le 24/01/2017 à 13:52

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est la grand-messe du cinéma américain. Voire planétaire. Le 26 février prochain se déroulera la 89e cérémonie des Oscars à Los Angeles devant un par terre de strass, de paillettes, et de stars du cinéma international. Pour le moment, si quelques films sont pressentis comme favoris dans la course à la statuette en or, rien n'est sûr quant aux nominations.



L'an dernier, l'Académie avait du répondre à une polémique sur le caractère un peu trop "Blanc" de ses nommés. Le phénomène avait même pris le nom de "Oscar So White" pour "des Oscars si Blancs" en français, critiquant ainsi le manque de diversité dans la distribution des récompenses. Aucune personne issue de la diversité n'était en effet présente sur l'intégralité des catégories concernant les acteurs et les réalisateurs - à l'exception notable du réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu. Cette année, l'académie des Oscars devrait en prendre compte.



Cette année, c'est Elle de Paul Verhoeven qui représente la France. Isabelle Huppert, qui en est l'actrice principale, sera-t-elle nommée dans la catégorie meilleure actrice ? Son récent succès aux Golden Globes est un bon signe.

Suivez la cérémonie en direct :

13h50 - Bonjour et bienvenue pour suivre l'annonce des nominations sur RTL.fr.