Le réalisateur sera aux commandes de cette nouvelle édition, qui viendra comme chaque année récompenser le meilleur du cinéma français.

Crédit : LIONEL BONAVENTURE / AFP Roman Polanski au Salon du livre à Paris le 20 mars 2015.

par Benjamin Pierret publié le 18/01/2017 à 12:16

L'Académie des César vient de l'annoncer sur son compte Twitter : Roman Polanski, réalisateur franco-polonais, présidera la 42e cérémonie de remise de prix française, le 24 février prochain. Le cinéaste, derrière de grands succès du septième art tels que Le Bal des vampires, Rosemary's Baby, Le Pianiste ou The Ghost Writer sera donc à la tête de cette édition 2017.



Le prestigieux événement met à l'honneur le cinéma français en récompensant les meilleures œuvres de l'année écoulée, selon les votes d'un jury de professionnels. Une soirée bien connue du réalisateur puisqu'il y a remporté pas moins de 8 trophées au cours de sa carrière, dont celui du Meilleur réalisateur en 2014 pour La Vénus à la fourrure.



À deux mois de sa diffusion, cette 42e édition des César commence à prendre forme. Ainsi, on sait que l'acteur et humoriste Jérôme Commandeur sera le maître de Cérémonie, tandis que la soirée sera dédiée à Jean-Paul Belmondo.