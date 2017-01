L'actrice française est en compétition aux côtés d'Emma Stone, Natalie Portman ou encore Meryl Streep pour remporter la précieuse statuette.

Crédit : AFP PHOTO / DPA/ TOBIAS HASE GERMANY OUT Isabelle Huppert est nommée dans la catégorie Meilleure actrice aux Oscars 2017

par Benjamin Pierret publié le 24/01/2017 à 14:38

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Isabelle Huppert continue son ascension vers les remises de prix les plus prestigieuses. Celle qui a déjà été récompensée par le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un rôle dramatique pour son rôle dans Elle, du néerlandais Paul Verhoeven, est désormais en compétition pour les Oscars. Alors que les nominations viennent d'être révélées par l'Académie, la catégorie Meilleure actrice verra la comédienne française en compétition avec Natalie Portman pour Jackie, Emma Stone avec La La Land, Meryl Streep pour Florence Foster Jenkins et Ruth Negga dans Loving.



Le long-métrage dans lequel s'illustre l'actrice, pressenti pour intégrer la catégorie Meilleur film étranger, n'y figure finalement pas. Elle raconte l'histoire de Michèle, une cheffe d'entreprise agressée sexuellement chez elle par un homme cagoulé. Au lieu de porter plainte, elle se lance sur les traces de son violeur ; un jeu dangereux, constitué de traque et de manipulation, s'installe alors entre eux. Cette prestigieuse nomination rappelle aussi que la comédienne est reconnue dans le monde entier, notamment Hollywood où elle a tourné pour Otto Preminger ou Michael Cimino.