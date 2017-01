INFOGRAPHIE - Mardi 24 janvier, l'académie des Oscars a dévoilé la liste des films en lice pour la 89ème cérémonie.

Crédit : Capture d'écran YouTube "Tu ne tueras point", "La La Land" ou encore "Premier Contact" figurent dans la liste des films nommés pour les Oscars 2017.

par Camille Kaelblen publié le 24/01/2017 à 17:12

C'est le grand jour à Hollywood : mardi 24 janvier, l'académie des Oscars a levé le voile sur la liste des films nommés pour la 89e cérémonie, qui aura lieu le 26 février au Dolby Theater de Los Angeles. Grand favori dans la course aux Oscars, La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle, est nommée 14 fois. Le film est en lice pour le titre du Meilleur film, de la Meilleure actrice (Emma Stone), du Meilleur Acteur (Ryan Gosling). Il se hisse au même rang que Titanic et All About Eve, qui avaient également été nommés dans 14 catégories.

Derrière La La Land, trois autres films ont été nommés 8 fois : Premier Contact, le film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve, le drame américain Moonlight, de Barry Jenkins, et Tu Ne Tueras Point, un film de guerre réalisé par Mel Gibson.



Parmi les films retenus pour l'édition 2017, Les Animaux Fantastiques ou encore les films d'animation Kubo et l'Armure magique ou encore Vaiana, le long métrage de Disney. Fierté pour l'hexagone : Isabelle Huppert, qui a déjà été récompensée par le Golden Globe de la Meilleure actrice pour son rôle dans Elle, de Paul Verhoeven, est également en lice pour les Oscars. Elle sera en compétition avec Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).