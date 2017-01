La 42e cérémonie des César rendra hommage à Jean-Paul Belmondo et Canal + consacrera une semaine à la filmographie de l'acteur.

Crédit : PHILIPPE MERLE / AFP Le monde du cinéma va rendre hommage à Jean-Paul Belmondo lors de la 42ème cérémonie des César

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 11/01/2017 à 12:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le monde du cinéma va rendre hommage à un de ses plus grands acteurs. La 42ème cérémonie des César, qui se déroulera le 24 février à Paris, sera dédiée au comédien Jean-Paul Belmondo. Dans un communiqué, Canal + a expliqué que "cet hommage à Jean-Paul Belmondo sera le point d'orgue de la 42ème cérémonie des César qui se déroulera en sa présence".



La chaîne cryptée va également dédier une semaine entière à la filmographie de Jean-Paul Belmondo du 18 au 23 février : "Canal + Cinéma, qui deviendra Canal + Belmondo, diffusera des films de sa filmographie choisis par Jean-Paul Belmondo lui-même". L'occasion de revoir des classiques de sa carrière comme L'As des as, À bout de souffle ou encore Le Professionnel.



Pour Canal +, cet hommage à Jean-Paul Belmondo sera aussi "l'occasion pour de nombreux talents du cinéma français de nous donner leur vision de Belmondo ; comment son énergie a su les gagner, son talent les entraîner et son charisme unique les séduire et les émouvoir". Témoigneront notamment les comédiens Alice Taglioni, Jean Dujardin, Guillaume Canet et Camille Cottin.